Il mercato del cloud gaming è in forte crescita, ma ancora di più pare essere l’interesse da parte del pubblico verso il gioco mobile, ovvero la possibilità di scaricare giochi per Android, ancora meglio se gratis.

Sul Play Store se ne possono trovare davvero per tutti i gusti, ma molto spesso sono a pagamento, andando difatti a limitare moltissimo l’interesse da parte dell’utente, che prima di tutto vorrebbe cercare di risparmiare al massimo. Per questo motivo oggi vi proponiamo un breve elenco dei migliori giochi per Android completamente gratis.

Giochi gratis per Android, l’elenco migliore

Uno dei più richiesti ed apprezzati dal pubblico è sicuramente FIFA Calcio, il gioco di simulazione calcistica per eccellenza (LINK), seguito a ruota da Genshin Impact, un action RPG che ha letteralmente conquistato milioni di seguaci nel mondo in relativamente poco tempo (LINK). In terza posizione troviamo ovviamente Call of Duty Mobile, mostro sacro del settore degli sparatutto online, che oggi conta un seguito assolutamente incredibile (LINK).

La nostra lista entra nel vivo con alcuni titoli che forse non conoscerete, ad esclusione di Among Us (LINK) e Yu-Gi-Oh! Master Duel (LINK). Sebbene sia stato recentemente soppiantato da Diablo IV, il rinomato Diablo Immortal attira ancora oggi milioni di giocatori (LINK), stesso discorso per League of Legends Wild Rift (LINK) o Ni No Kuni: Cross Worlds (LINK).

Come avete potuto voi stessi notare, la maggior parte dei titoli raccolti gode di una fama incredibile, ma ciò non vuol dire che il Play Store non nasconda piccole chicche indie da non perdere.