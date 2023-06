EUCO Milano 2023: l’evento Rotaract che unisce culture e fa la differenza nel mondo

La Rotaract European Convention (EUCO Milano 2023), il più grande evento europeo del Rotaract (associazione giovanile del Rotary International), ha avuto luogo a Milano, conosciuta come la capitale della moda e dell’innovazione italiana, dal 24 al 28 maggio 2023. Questo evento, organizzato dal Rotaract Club Milano Duomo PHF e coadiuvato da tutti i Rotaract Club milanesi, nonché dai Distretti Rotary e Rotaract 2041 (area metropolitana di Milano), ha visto la presenza di oltre 800 partecipanti provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di promuovere l’amicizia, l’impegno sociale e la leadership giovanile.

Impegno sociale e ambientale

EUCO Milano 2023 ha dimostrato un forte impegno sociale e ambientale. Per compensare le emissioni di CO2 generate dall’evento, sono stati acquistati certificati carbon credit, rendendo l’intero evento a impatto ambientale zero. Inoltre, l’acquisto di 1000 bottiglie d’acqua WAMI ha permesso di donare 100.000 litri d’acqua a comunità bisognose in tutto il mondo. Infine, è stata effettuata una donazione di 1100€ all’associazione culturale Entonote, che si impegna nella sensibilizzazione sull’utilizzo delle risorse per l’allevamento di insetti edibili.

Pre-EUCO e Post-EUCO

L’evento principale è stato preceduto dal Pre-EUCO, che si è svolto a Portofino dal 22 al 24 maggio, e seguito dal Post-EUCO, che ha avuto luogo a Bormio e Livigno dal 28 al 30 maggio. Questi eventi collaterali hanno offerto ai partecipanti l’opportunità di esplorare la bellezza e la cultura dell’Italia, arricchendo ulteriormente la loro esperienza italiana.

Pre-EUCO: alla scoperta della riviera ligure orientale

Prima dell’inizio ufficiale di EUCO 2023, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di partecipare a un evento pre-EUCO che li ha portati alla scoperta della Riviera Ligure Orientale, sito patrimonio dell’UNESCO. Questa esperienza ha offerto ai partecipanti la possibilità di immergersi nella bellezza mozzafiato di Portofino e delle Cinque Terre. Inoltre, i partecipanti hanno avuto modo di salire sulla nave “Amerigo Vespucci” e conoscerne la storia e i segreti, ospitati dalla stessa Marina Militare Italiana.

Post-EUCO: relax nelle Alpi italiane

Dopo l’intensità di EUCO Milano 2023, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di rilassarsi e ricaricarsi trascorrendo del tempo tra le magnifiche Alpi italiane, grazie al post-EUCO. Questa esperienza ha portato i partecipanti a Bormio e Livigno, due località alpine che ospiteranno le competizioni delle Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina.

Patrocinio della Regione Lombardia

L’EUCO 2023 è stato patrocinato dalla Regione Lombardia, un riconoscimento che sottolinea l’importanza dell’iniziativa ed il suo impegno per la promozione delle attività culturali, la solidarietà sociale e lo sviluppo sostenibile.

Gli sponsor dell’evento

EUCO 2023 ha avuto il supporto di numerosi sponsor, tra cui Motorola, Fritz!, Nara Milano, Camicissima, Erbert, Centurion Payroll, Iris, Flamingo Beauty, Villa degli Olmi, Amaro 099, Lunati Gioielli, e Enrico Rizzi. Questi sponsor hanno contribuito all’evento in vari modi, fornendo prodotti, servizi e supporto economico. Una menzione speciale va all’illustre fotografo milanese Andrea Cherchi, per aver concesso l’utilizzo delle sue fantastiche foto su Milano.

1 su 5

L’auto del Futuro: Audi RS e-tron GT

L’Audi RS e-tron GT, un’auto elettrica a zero emissioni, è stata l’auto ufficiale dell’evento. Questa vettura, con le sue prestazioni eccezionali e il suo design futuristico, rappresenta un passo avanti significativo nel campo dell’automobilismo elettrico, perfettamente in linea con il motto di EUCO Milano 2023: “Welcome to the future!“.

Audi RS e-tron GT, con le sue emissioni di CO2 pari a zero ed un consumo energetico compreso tra 21,1 e 19,8 kWh/100 km, si distingue per le sue proporzioni dinamiche di una Gran Turismo, fuse con i dettagli inconfondibili di un modello RS, dando vita a un design scultoreo. Il tetto in carbonio, disponibile come optional, è realizzato in polimero rinforzato con fibra di carbonio, un materiale high-tech estremamente leggero e robusto. L’auto dispone di una gestione termica intelligente che permette scatti in accelerazione veloci e ripetibili, mantenendo le prestazioni ad un livello eccezionale.

Audi RS e-tron GT dispone di una potenza complessiva di 440 kW e una coppia elettrica massima di 830 Nm. L’auto può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e ha una massima autonomia di 472 km.

La batteria dell’Audi RS e-tron GT può essere ricaricata dal 5% al 100% in soli 22,5 minuti in condizioni ideali. Il sistema di ricarica è di 800 volt, con una capacità massima di ricarica di 270 kW e una capacità della batteria (netta) fino a 83,7 kWh.

EUCO Milano 2023: un palcoscenico di talenti

EUCO Milano 2023 non è stato solo un evento di networking e impegno sociale, ma anche un palcoscenico per vari artisti che hanno animato le serate con le loro performance. Tra questi:

Merk & Kremont , un famoso duo di DJ italiani noti per i loro remix elettronici;

, un famoso duo di DJ italiani noti per i loro remix elettronici; Eddy Veerus , un cantante e compositore italiano con un talento unico per la musica pop, compenente de “Il Pagante”;

, un cantante e compositore italiano con un talento unico per la musica pop, compenente de “Il Pagante”; Raffa FL , un DJ e produttore italiano che ha saputo far ballare tutti con i suoi ritmi house;

, un DJ e produttore italiano che ha saputo far ballare tutti con i suoi ritmi house; Junior Cally, un rapper italiano noto per i suoi testi provocatori e le sue melodie coinvolgenti;

MAGH, un artista emergente che ha impressionato tutti con la sua voce e la sua presenza sul palco;

Reebs, un duo di DJ italiani che hanno portato un’energia incredibile con la loro musica elettronica;

Angelica, una cantante italiana con una voce dolce e potente;

Zenmorg, un DJ italiano che ha saputo creare un’atmosfera unica con i suoi set;

Jasper Stapleton, un DJ e produttore italiano noto per i suoi ritmi coinvolgenti;

Riccardo Fedele, un DJ italiano che ha saputo far ballare tutti con i suoi ritmi house;

Simone Draetta, un violinista italiano che ha saputo incantare tutti con la sua musica;

Bang Bang Vegas, un gruppo musicale italiano noto per la loro energia e il loro sound unico.

Questi artisti hanno contribuito a rendere l’EUCO 2023 un evento indimenticabile, offrendo ai partecipanti non solo l’opportunità di connettersi e impegnarsi a livello sociale, ma anche di godersi della grande musica.

1 su 2

Un evento che fa la differenza

In conclusione, EUCO Milano 2023 è stato un evento di grande successo che ha unito giovani provenienti da tutta Europa e ha avuto un impatto positivo sul mondo milanese ed europeo. Questo evento ha dimostrato che quando le persone si uniscono con un obiettivo comune, possono fare la differenza e creare un futuro migliore per tutti. EUCO Milano 2023 è un esempio brillante di come un evento può trascendere le barriere culturali e geografiche per unire le persone in uno sforzo comune per fare la differenza nel mondo.