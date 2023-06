Cuffie Bluetooth in mega offerta su Amazon

Le cuffie Bluetooth in circolazione sono davvero moltissime ed è difficile trovarne un paio di alta qualità ad un basso prezzo. Fortunatamente la piattaforma Amazon ha sempre ciò di cui abbiamo bisogno.

In questi giorni sta infatti proponendo delle cuffie Bluetooth marca SoundPEATS ad un prezzo strepitoso, scontate del 31%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Cuffie Bluetooth SoundPEATS in offerta su Amazon

Le cuffie in questione sono il modello Air3 Deluxe e sono le prime cuffie semi-in-ear certificate Hi-Res al mondo. In combinazione con la tecnologia LDAC che supporta un’ampia gamma di frequenze fino a 20 Hz-40 kHz, una profondità di bit di 24 bit/96 kHz e una frequenza di campionamento, gli auricolari Bluetooth wireless Air3 Deluxe HS offrono una qualità del suono senza perdite con dettagli più ricchi.

La tecnologia di riduzione del rumore ambientale con doppio microfono riduce efficacemente l’80% del rumore esterno durante le chiamate. Anche in ambienti rumorosi, è garantita la qualità della voce e delle chiamate altamente intelligibile. Il design ergonomico semi-in-ear e gli auricolari wireless da 4 g assicurano l’assenza di pressione da indossare e non cadranno accidentalmente anche durante la corsa o il salto.

Le cuffie Bluetooth wireless hanno adottato la tecnologia Bluetooth 5.2, rendendo la connessione più veloce, più stabile e più resistente alle interferenze. Quando tocchi tre volte gli auricolari di sinistra per accedere alla modalità gioco, il tasso di latenza è di 60 ms e la latenza totale del collegamento è di 80 ms, che è molto bassa e ideale per alcuni giochi, ascolto e posizione e per guardare film. Sono disponibili a soli 39.98 euro invece di 57.99 euro in quattro colori: nere, rosa, bianche e viola.