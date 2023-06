Il volantino attivato in questi giorni da Comet, rappresenta il giusto compromesso per riuscire ad avere la meglio sulle altre realtà del territorio, ed allo stesso tempo permettere ai singoli consumatori di raggiungere un elevato livello di risparmio, anche nel momento in cui dovessero decidere di acquistare la tecnologia.

I prezzi da Comet sono decisamente più bassi del normale, tutti gli utenti li possono raggiungere senza problemi, mettendo le mani su prodotti di altissimo livello, tra cui spiccano smartphone e laptop, in vendita con garanzia di 24 mesi ed anche completamente sbrandizzati. Coloro che sceglieranno di completare l’ordine sul sito ufficiale, potranno comunque ricevere la merce presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo (solo per ordini superiori ai 49 euro).

Comet, offerte dai prezzi sempre più convenienti

Il Summer Black Friday è stato oggi attivato da Comet, con una campagna promozionale ricchissima, che compone addirittura 44 pagine del volantino, attiva in negozio ed online fino al 21 giugno.

I prodotti in promozione sono tra i più disparati, si parte ad esempio dal bellissimo Redmi Note 12, in vendita a 199 euro, per poi salire indiscutibilmente verso soluzioni più costose e performanti, quali possono essere Galaxy A54 a 479 euro, Honor Magic 5 Lite a 319 euro, oppure il bellissimo Galaxy S23 Ultra, in vendita a soli 1199 euro.

Virando verso brand differenti, gli utenti possono pensare di acquistare Motorola Moto G23, Motorola Moto G42, Motorola Moto G32, Edge 30 Neo, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 12 Pro e altri ancora.