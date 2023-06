App Android, disinstallate immediatamente queste applicazioni dal vostro smartphone

L’ecosistema Android è costantemente sotto attacco da parte di malintenzionati che cercano di sfruttare le vulnerabilità del sistema o di ingannare gli utenti attraverso app malevole. Recentemente, è stato segnalato un nuovo allarme relativo a 60 app Android potenzialmente pericolose presenti sul Google Play Store. Queste, secondo quanto riportato da The Sun e confermato da McAfee, sono state scaricate oltre 100 milioni di volte.

App Android: l’elenco completo

Non è ancora chiaro chi abbia creato queste app, ma è evidente che sono piene di malware. Alcune sono state rimosse da Google Play Store a seguito di un aggiornamento, mentre altre rimangono ancora disponibili, in attesa di nuove vittime. Le applicazioni sono particolarmente pericolose poiché cariche del malware ‘Goldoson‘, che è in grado di raccogliere la ‘storia’ dei collegamenti Wi-Fi dell’utente, compresa la posizione tramite il GPS, e di comunicare a terzi quali app sono installate sul dispositivo. Le app in questione, secondo McAfee, sono “munite della funzione di commettere una truffa via pubblicità, facendo cliccare l’utente su pubblicità in background senza il suo previo consenso”.

Ecco l’elenco delle 35 app pericolose segnalate: