Whatsapp e i nuovi modi di comunicare

Whatsapp e le altre piattaforme di messaggistica e condivisione istantanea hanno cambiato totalmente la realtà in cui viviamo.

Solo due decenni fa gli uomini dovevano sottostare alle limitazioni del tempo e dello spazio per comunicare tra di loro.

Non vi era la possibilità di conversare con persone troppo distanti da noi, nel caso invece in cui questo fosse possibile vi erano delle limitazioni di tempo, interferenze e nel caso di invio di un messaggio non potevamo sapere quando questo sarebbe stato spedito, letto o ottenuto una risposta.

Con lo sviluppo delle tecnologie questi problemi sono stati ampiamente superati, e hanno aperto il mondo a un nuovo tipo di comunicazione e possibilità, cambiando in maniera considerevole non solo il modo in cui le persone comunicano tra di loro, ma persino i meccanismi con cui ci si riìelazionano gli uni con gli altri.

Whatsapp e i nuovi meccanismi di relazione

App come Whatsapp, Fcebook, Instagram, Telegram e molte altre ancora , hanno introdotto importanti novità nella vita degli uomini di tutto il mondo, eccone alcune.

Comunicazione istantanea;

Con le applicazioni di messaggistica istantanea, quale appunto Whatsapp o Facebook, è possibile comunicare in tempo reale e contemporaneamente con una pluralità di contatti situati in ogni parte del mondo, cosa che solo qualche anno fa sembrava essere solo un’utopia.

Condivisione e socializzazione

Attraverso queste piattaforme, è cambiato non solo il modo in cui le persone comunicano tra di loro, ma anche le modalità con cui stringere nuovi rapporti e condividere esperieze di vita.

Stringere amicizia o incorrere in nuove relazioni, ad oggi, risulta essere molto più semplice, online ci si può imbattere facilmente in persone che condividono i nostri stessi interessi e passioni, chattare con loro, indipendentemente dal luogo di provenienza o dalla lingua parlata, e condividere con utenti le nostre storie, esperienze, foto, video e molto altro ancora in tempo reale.

Ciò consente di restare costantemente aggiornati sulle vite altrui anche senza mai vedersi o sentirsi di persona.

Digitalizzazione delle notizie

Anche i giornali e le fonti di notizia tradizionale, stanno abbandonando sempre più la carta stampata o comunque affiancare ad essa dei portali online, in cui è possibile accedere ad ogni notizia e a moltissime altre informazioni ad esse relative semplicemente con un click.

Ciò inoltre dà l’opportunità alle fonti di notizia di attirare un pubblico più vasto che altrimenti, per limitazioni di tipo fisico, non sarebbe stato possibile raggiungere.

Essere presenti online ad oggi è davvero una necessità, in quanto nella maggior parte dei casi, non avere una presenza online potrebbe corrispondere a non esistere affatto.

La comunicazione doventa globale;

In passato erano davvero poche le persone che detenevano il predominio dei mass media, ma ad oggi con lo sviluppo dei social media e di altre tencnologie, tutti hanno la possibilità di comunicare.

Di esprimere le proprie opinioni, aprire dei canali di conversazione, condividere informazioni e media di ogni tipo con una pluralità di persone provenienti da ogni parte del mondo.

Apprendimento adattivo

Le nuove tecnologie di comunicazione possono essere utilizzate non solo per comunicare e condividere notizie ma anche per imparare cose nuove, scoprire e dedicarsi a nuovi hobby e passioni, in quanto esse ci forniscono innumerevoli opportunità, come seguire corsi online, video tutorial, parlare con esperti di settore, ottenere consigli e supporto per una pliralità di argomenti di nostro interesse.

Espressione di sè;

Piattaforme come Whatsapp, Facebook, Instagram e altre, non offrono solo la possibilità di comunicare con altri utenti e condividere file e link.

Ma esse diventano un vero e proprio strumento di espressione di sè, gli utenti utilizzano le loro bacheche ed account online per definire il proprio “profilo” e condividerlo con gli altri.

Condividere le proprie foto, passioni, credenze con tutti coloro che desidera, un modo di conoscersi senza conoscersi veramente.