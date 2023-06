Whatsapp, 10 funzioni imperdibili

Whastapp, la più diffusa piattaforma di messaggistica istantanea offre una pluralità di servizi e funzioni utili per ogni esigenza.

Esse sono davvero numerose e in continuo aggiornamento, tanto che è possibile perdersene qualcuna e non conoscerle tutte.

A tal proposito, di seguito, riportiamo una lista dei 10 trucchi e servizi più utili che potresti applicare su Whastapp e che potrebbero cambiare considerevolmente la tua esperienza di utilizzo dell’app.

Whatsapp e i trucchi che non conoscevi

“Messaggi che scompaiono”;

Con questo trucco una volta inviati i messaggi si cancellano in automatico entro un certo periodo di tempo a tua scelta, in questo modo il destinatario non avrà la possibilità di salvarlo o inoltrarlo ad altri utenti.

Applicare questa funzione è molto semplice: Cliccare il nome del contatto della chat specifica, cliccare su “Messaffi che scompaiono” e scegliere la durata desiderata.

2. Chamate di gruppo a più contatti;

Non tutti sanno che Whatsapp offre la possibilità non solo di effettuare chiamate video one-to-one, ma anche di gruppo con ben 32 altri utenti, con i quali sarà possibile effettuare una videochiamata a tutti gli effetti o semplicemente una chiamata audio.

3. Disattiva il download automatico dei media;

Per evitare che la galleria del nostro dispositivo si riempia di immagini o file video non desiderati, ogni qual volta che un contatto ci invia un media possiamo decidere se scaricarlo o meno.

Basta andare su “Impostazioni” > “Archiviazione e dati” e infine cliccare su “download automatico dei contenuti multimediali”, dopodiche sarà possibile personalizzare la funzione in base alle proprie preferenze.

4. Aggiungere Segnalibri ai messaggi;

Con questa funzione è possibile salvare una porzione di testo ed inserirla nella sezione messaggi speciali, in modo da poterli reperire in qualsiasi momento.

Per applicare l’icona segnalibro occorre semplicemente andare sulla chat specifica, toccare i messaggi che si intendono salvare, e cliccare sulla piccola icona a stella situata sulla parte alta della conversazione, quando la stella diventa colorata il messaggio è stato salvato correttamente.

5. Cerca nella cronologia

Se si cerca un messaggio in particolare all’interno di una data chat è possibile accedere alla cronologia delle chat whatsapp attraverso la barra di ricerca.

Basta ricordare solo alcune parole del messaggio in questione, digitarle e la ricerca avviene in maniera rapida e semplice.

Allo stesso modo è possibile trovare anche media, link e documenti.

6. Usare l’Assistente Google per inviare messaggi;

Con l’assistente Google per inviare messaggi su Whatsapp non è nemmeno necessario aprire l’applicazione.

Con l’assistente vocale, basta dire “Hey Google“, per poi comunicare semplicemente il comando che si intende dare e/o il messaggio che si intende inviare a un determinato contatto.

7. Backup su icloud;

Eseguire il backup dei nostri messaggi Whtsapp è una cosa davvero importante.

Tuttavia oltre al backup automatio e programmato l’app ci offre la possibilità di salvare le nostre chat e file multimediali sul dispositivo di archiviazione cloud che si preferisce.

Basta andare su “Impostazioni” > “chat” e “chat di backup“, abilitare il backup automatico presso l’account Google Drive o ICloud collegato, e scegliere la frequenza di backup.

8. Disattivare le conferme di lettura;

Da applicare nel caso in cui non si intende mostrare agli altri contatti il momento esatto in cui ci troviamo a leggere un dato messaggio.

Anche in questo caso bisogna cliccare su “Impostazioni” > “Account” > “Privacy” e deselezionare la conferma di lettura.

Tuttavia una volta applicata questa funzione non sarà possibile sapere nemmeno quando i nostri messaggi verranno visualizzati, in quanto le spunte blu spariranno in entrambi i casi.

9. Personalizzare gli adesivi;

Nelle chat whatsapp è possibile inviare adesivi carini e divertenti.

Possiamo accedere a una vasta gamma di adesivi che l’app mette a nosta disposizione semplicemente scaricandoli, o crearne di personalizzati attravero l’utilizzo di app terze.

Per scaricare gli adesivi Whatsapp bisogna aprire una chat, cliccare su “adesivi” e poi su “aggiungi“, scegliere tra i pacchetti disponibili e poi scaricare quello preferito.

10. Leggere messaggi senza aprire whatsapp;

Per leggere i messaggi in anteprima senza aprire la chat, quindi senza mostrare al nostro contatto di aver ricevuto e letto il messaggio, basta cliccare sulle “Impostazioni” dell’app, andare su “notifica” e attivare “usa le notifiche ad alta priorità”.