Il volantino Comet riparte con una nuovissima serie di offerte molto speciali, arricchite da prezzi sempre più bassi ed economici, ma sopratutto con la possibilità di accedere a prodotti di ottimo livello, a prescindere dalla categoria merceologica effettivamente coinvolta.

Il risparmio da Comet raggiunge a tutti gli effetti il livello più alto dell’ultimo periodo, gli utenti interessati all’acquisto non devono fare altro che approfittare degli sconti nei negozi fisici, recandosi personalmente presso gli stessi, oppure collegarsi al sito ufficiale, sul quale si trovano i medesimi prezzi bassi, con consegna gratuita a domicilio (al superamento dei 49 euro di spesa).

Volantino Comet, i nuovi prezzi sono da primato

Con i Comet Days gli utenti possono davvero pensare di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, riuscendo così ad accedere anche ad ottimi smartphone. Partendo come al solito dalla fascia più bassa, ecco arrivare Motorola Moto G22, disponibile a 129 euro, Samsung Galaxy A34 a 329 euro, Galaxy A53 a 349 euro, Realme 9 a 209 euro, Oppo A96 a 225 euro, Xiaomi Redmi Note 11 a 189 euro e Galaxy A54 a 443 euro.

Non mancano chiaramente anche alcuni top di gamma, quali possono essere Samsung Galaxy S22 a 699 euro, passando anche per Apple iPhone 14, il cui prezzo è di 829 euro, per finire con Apple iPhone 13 a soli 769 euro.

Tutti gli sconti, non essendo disponibile un volantino fisico, sono raccolti direttamente sul sito ufficiale, che potete trovare al seguente link speciale, con validità temporale limitata.