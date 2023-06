Vodafone, la nuova promo offre iPhone 14 Plus ed Honor ad una cifra mai vista prima

Vodafone, uno dei principali operatori di telefonia mobile, ha lanciato una serie di promozioni per il mese di giugno 2023, offrendo sconti su una vasta gamma di smartphone. Queste offerte sono disponibili in alcuni punti vendita e includono sconti su modelli popolari come l’iPhone 14 Plus e vari modelli Honor.

Vodafone: la compagnia “regala” smartphone a tutti

La promozione per l’iPhone 14 Plus offre uno sconto di 150 euro su tutti i modelli disponibili, indipendentemente dalla capacità di memoria. Questo significa che i clienti possono acquistare l’iPhone 14 Plus 128GB per 1039,99 euro, l’iPhone 14 Plus 256GB per 1169,99 euro, e l’iPhone 14 Plus 512GB per 1429,99 euro. Inoltre, Vodafone ha introdotto un nuovo smartphone Honor nel suo catalogo, l’Honor Magic 5 Pro 5G, che è disponibile a un prezzo scontato di 999,99 euro. Altri modelli Honor, come l’Honor 70 Lite 5G e l’Honor 70 5G, sono disponibili a prezzi scontati rispettivamente di 209,99 euro e 429,99 euro.

Oltre a questi, ci sono altri sconti su una serie di altri smartphone. Ad esempio, il Xiaomi Redmi A2 è disponibile a 89,99 euro, il Samsung Galaxy A34 5G 128GB a 339,99 euro, e il Motorola Moto E13 4G con 64GB di memoria interna a 99,99 euro.

È importante notare che la disponibilità di questi smartphone può variare a seconda delle scorte di magazzino dell’operatore. Inoltre, queste offerte sono valide solo fino al 15 giugno 2023, con l’eccezione della promozione per l’iPhone 14 Plus, che sarà valida per tutto il mese di giugno.

Insomma, Vodafone offre una serie di offerte interessanti per il mese di giugno 2023. Che tu stia cercando un nuovo iPhone, un dispositivo Honor o un altro smartphone, potresti trovare un’offerta che si adatta alle tue esigenze. Ricorda, però, che queste offerte sono disponibili solo per un periodo limitato, quindi è meglio agire rapidamente se vuoi approfittarne.