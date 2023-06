Rabona Mobile, un operatore di telefonia mobile virtuale, sta affrontando una serie di problemi che hanno portato alla sospensione dei servizi per molti dei suoi clienti. Da quasi due mesi, gli utenti hanno infatti riscontrato problemi con l’invio di SMS e la connessione a Internet. Questi sembrano essere il risultato di inadempimenti contrattuali con Vodafone, che fornisce la sua rete all’operatore.

Rabona Mobile: tempi duri per l’operatore telefonico

Le ultime notizie ufficiali da Rabona Mobile risalgono all’inizio di maggio, quando l’azienda ha confermato che stava lavorando per risolvere i problemi e ripristinare i servizi. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause dei problemi o su quando si prevede che saranno risolti.

Per i clienti che cercano assistenza, Rabona Mobile suggerisce di chiamare il numero 4000 o di inviare un’email a servizioclienti@rabona.it. Tuttavia, a causa del gran numero di chiamate, l’attesa potrebbe essere lunga. Un’altra opzione è disattivare il rinnovo automatico dell’offerta attraverso la MyArea sul sito di Rabona Mobile o sull’app Rabona. Per coloro che stanno considerando di cambiare operatore, la compagnia ha confermato che ci sono ritardi nella portabilità a causa dell’elevato numero di richieste. Tuttavia, l’azienda assicura che né il numero di telefono né il credito residuo verranno persi durante il processo di portabilità.

Per coloro che cercano alternative a Rabona Mobile, ci sono molte offerte disponibili da altri operatori. Alcune delle più popolari includono Super Mobile di Optima Italia, Spusu 70 di Spusu, ho. 6,99 di ho. Mobile, Kena 6,99 130GB STAR di Kena Mobile, e Fastweb Mobile. Queste offerte variano in termini di minuti, SMS e dati inclusi, così come il prezzo mensile.