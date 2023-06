Ubisoft sta per riportare in vita un classico amato dai fan con “Prince of Persia: The Lost Crown”, un nuovo capitolo della celebre serie di videogiochi. Questo titolo di azione e avventura a scorrimento laterale promette di portare i giocatori in un mondo persiano mitologico, dove i confini del tempo e dello spazio possono essere manipolati a piacimento.

Nel gioco, i giocatori assumeranno il ruolo di Sargon, un prodigio della spada destinato a diventare una leggenda straordinaria. Saranno in grado di utilizzare i “poteri temporali”, abilità di combattimento e di platforming per eseguire combo mortali e sconfiggere nemici corrotti dal tempo e creature mitologiche. Inoltre, avranno la possibilità di acquisire e equipaggiare nuovi Amuleti presso i negozianti per personalizzare il proprio stile di gioco.

Manipola Tempo e Spazio nel Nuovo Gioco Ubisoft: Prince of Persia: The Lost Crown

Il gioco è ambientato nel prodigioso Monte Qaf, un mondo persiano maledetto pieno di luoghi di interesse più grandi della vita. I giocatori potranno esplorare una varietà di biomi altamente dettagliati, ognuno con la sua identità, meraviglie e pericoli. Saranno chiamati a usare la loro astuzia per risolvere enigmi, trovare tesori nascosti e completare missioni per saperne di più su questo luogo corrotto.

“Prince of Persia: The Lost Crown” offre un’esperienza di gioco di alta qualità con grafica di alta qualità, cinematiche coinvolgenti e una nuova direzione artistica. Inoltre, grazie a un frame rate di 60 fps su tutte le piattaforme, i giocatori potranno godere di una fluidità di gioco unica.

Il gioco è previsto per il rilascio il 18 gennaio 2024 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Amazon Luna. Ulteriori dettagli sul gioco saranno rivelati da Ubisoft il 12 giugno durante il suo spettacolo Ubisoft Forward.