Offerte da non perdere assolutamente di vista da MediaWorld con il volantino che tutti gli utenti stavano effettivamente aspettando, i prezzi della campagna promozionale sono assurdi, con un risparmio decisamente più unico che raro, e la possibilità di goderne praticamente ovunque in Italia.

Accedere alle offerte di MediaWorld è decisamente più semplice del normale, infatti al giorno d’oggi gli utenti si ritrovano a poter godere dei medesimi prezzi sia in negozio che online, potendo altresì raggiungere la spedizione a domicilio a titolo gratuito, ma solo in determinate occasioni. In parallelo, ricordiamo che tutti i prodotti del volantino sono no brand, con annessa la garanzia di 24 mesi.

MediaWorld, quali sono i prodotti in promozione

Il Red Friday di MediaWorld appare sin da subito come una delle migliori occasioni per riuscire a risparmiare al massimo delle proprie possibilità, sono davvero tantissimi i prodotti in promozione, tra cui troviamo anche veri e propri top di gamma.

Partendo dalle soluzioni più economiche, ecco arrivare Samsung Galaxy A23 a 249 euro, Galaxy A34 a 329 euro, Galaxy A14 a 199 euro, Redmi Note 12 a 269 euro, Redmi 12C a 179 euro, Redmi A2 a 99 euro o Motorola Moto G32 a 149 euro.

Non dimenticatevi comunque dei migliori smartphone in commercio, quali possono essere Galaxy S23 Ultra a 1299 euro, Galaxy S23+ a 1029 euro, Galaxy S23 a 879 euro, passando anche per Galaxy Z Flip4 a 899 euro, oppure Galaxy S22, il cui prezzo è di 699 euro.

