Huawei Watch 4 e Band 8 sono ufficiali, le specifiche ed i prezzi

Huawei Watch 4/4 Pro e Band 8 sono i nuovi dispositivi dell’azienda cinese, wearable che promettono prestazioni sempre migliori, puntando fortissimo anche sul design. Proprio oggi, 8 giugno, Huawei li ha presentati al mondo, conosciamoli meglio da vicino.

Huawei Watch 4/4 Pro

Dal design futuristico, entrambi gli smartwatch riescono ad analizzare le funzioni polmonari con il Controllo Respirazione, il quale permette di scoprire il ritmo di respirazione, la percentuale di ossigeno nel sangue ed il modo in cui si tossisce, permettendo così all’algoritmo di stabilire uno stato ideale dei vostri polmoni. Non mancano ovviamente il monitoraggio del sonno, con Huawei TruSleep 3.0, ancora migliorato.

Huawei Watch 4 Pro ha un corpo in titanio di grado aerospaziale con vetro sferico in zaffiro, per un’estetica decisamente elegante e resistente, il tutto affiancato da un display da 1,5 pollici (LTPO) con rapporto schermo/corpo del 71,72% e always on display. Il Watch 4, al contrario, ha un corpo in acciaio inossidabile con display curvo LTPO da 1,5 pollici e rapporto schermo/corpo del 74%. Entrambi i modelli godono della certificazione IP68, e permettono all’utente di scegliere una delle 30’000 watchfaces disponibili.

Il sistema operativo è stato rinnovato, con interfacce più intuitive e user-friendly, mentre la funzione eSIM permette di inviare/ricevere messaggi ed effettuare chiamate, senza la connessione allo smartphone. Per la prima volta viene integrata Petal Maps Watch Edition, l’app cartografica per la navigazione completa in tempo reale.

L’autonomia, migliorata grazie all’architettura Dual-Core 2.0, offre due modalità di utilizzo: Standard e Durata Ultra, con assegnazione automatica del processore da parte dello smartwatch stesso. I tempi sono di circa 4,5 giorni per la Standard, sino ad arrivare a 14 giorni con la Durata Ultra. Non manca la Wireless SuperCharge, con 15 minuti di carica si potrà utilizzare il device per un giorno intero.

Entrambi i modelli sono disponibili a partire da oggi, al prezzo di 449,90 euro per il Watch 4 e di 549,90 euro per il Watch 4 Pro. Coloro che li acquisteranno entro il 21 giugno, potranno ricevere in omaggio le Freebuds 5i.

Huawei Band 8

Huawei Band 8 è estremamente leggero e comodo, infatti ha un peso di soli 149 grammi, con uno spessore che si aggira attorno agli 8,99 millimetri. Il tutto senza disdegnare specifiche tecniche di alto livello, come il display AMOLED da 1,47 pollici (risoluzione 368 x 194 pixel e rapporto schermo/corpo del 65%) leggermente curvo e ricoperto da una lastra in vetro CG.

Il prodotto è acquistabile in tre colorazioni differenti, permettendo allo stesso modo la massima personalizzazione con 10’000 watchfaces differenti, ed integrando anche i sensori che hanno reso famoso il mondo wearable di Huawei: TruSeen 5.0 (migliorato del 10%) per monitorare diversi stati biometrici (battito cardiaco, SPO2, sonno, stress e simili), TruSleep 3.0 (per il monitoraggio del sonno, anch’esso migliorato del 10%) e TruSport (sistema di allenamento scientifico).

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale permette di pianificare alla perfezione l’attività di corsa, basandosi sugli indicatori fisiologici registrati e gli allenamenti passati. Sono oltre 100 gli sport diversi, tra cui troviamo anche il nuoto, per una massima versatilità di utilizzo quotidiano (non manca nemmeno Huawei Assistant).

Huawei Band 8 è acquistabile da oggi al prezzo di soli 59,90 euro, coloro che lo acquisteranno entro il 21 giugno, ne potranno ricevere un secondo con uno sconto del 50%.