Coloro che cercano disperatamente l’energia senza limiti, girano da tempo sul web sperando di trovare qualcosa di utile. Tutto questo proviene dalla grande crisi energetica che sta portando da tempo i costi sempre più in alto, anche se nell’ultimo periodo una flessione si sarebbe manifestata soprattutto in Italia.

Da tempo si parla dell’idea di trasmettere energia solare dallo spazio con alcuni test che verranno condotti dal Giappone a partire dal prossimo 2025. Qualcosa però starebbe cominciando a muoversi già da adesso, a distanza di 55 anni dal primo esperimento effettuato. I ricercatori del team Caltech durante la scorsa settimana sono riusciti infatti a raccogliere luce solare convertendola poi in elettricità. Il tutto tramite una tecnologia prototipale che ha poi consentito di trasmettere l’energia convertita in elettricità ad alcuni ricevitori a microonde presenti nel campus di Pasadena.

“Secondo le nostre conoscenze, nessuno ha mai dimostrato il trasferimento di energia senza fili nello spazio, neanche con strutture rigide costose. Noi lo stiamo facendo con strutture leggere e flessibili e con i nostri circuiti integrati. Questa è una novità.”

Energia solare tramutata in elettrica e trasmessa ai ricevitori: ecco l’esperimento

“MAPLE”, questo il nome con cui l’esperimento è riconosciuto. Si tratta di uno dei tre progetti di ricerca che ha coinvolto due array di ricevitori e trasmettitori diversi. Questi, dotati di chip personalizzati sono stati progettati per ridurre la quantità di carburante al minimo per essere inviati nello spazio. Il design è estremamente flessibile in modo da consentire il ripiegamento su un razzo.

Questa tecnologia consente di avere potenzialmente un’energia rinnovabile senza limiti, con i pannelli solari che potrebbero essere quindi capaci di raccogliere la luce del sole a qualsiasi ora. Ovviamente ci sono tante opinioni discordanti, ma si avranno nuove informazioni in seguito.