Il passaggio alle auto elettriche potrebbe salvare più di 100.000 vite entro il 2050, secondo un nuovo studio statunitense.

Il passaggio dai veicoli a combustione di combustibili fossili a quelli a emissioni zero comporterebbe anche 3 milioni di attacchi di asma in meno. Come spiegato dall’American Lung Association. Tutto a condizione che entro il 2035 non ci siano più auto a gas in circolazione. In combinazione con la generazione di elettricità più pulita attraverso fonti rinnovabili come l’energia solare e eolica, ciò potrebbe generare oltre 1,2 trilioni di dollari di benefici per la salute pubblica nei prossimi venticinque anni.

Il rapporto che si occupato di ottenere queste stime mostra quale impatto sulla salute avrebbe la riduzione delle emissioni. In particolare, sulle persone che vivono vicino a strade trafficate o vicino a impianti di produzione di elettricità con dosi inaccettabili di inquinamento atmosferico. “Questi benefici permetterebbero di evitare fino a 110.000 morti premature, insieme a quasi 3 milioni di attacchi di asma e oltre 13 milioni di giorni lavorativi persi a causa di un’aria più pulita”, dichiara il rapporto.

Auto elettriche: sempre più Paesi mirano ad adottarle su tutto il territorio entro il 2050

“Politici e gli investitori devono dare la priorità alle comunità a basso reddito e alle comunità di colore che sopportano un carico di inquinamento sproporzionato. Le giurisdizioni statali e locali dovrebbero agire per attuare nuove politiche il prima possibile”. Il rapporto rileva inoltre che una transizione così rapida eviterebbe “conseguenze ancora più gravi dovute al cambiamento climatico” su scala globale.

Molti paesi si sono già impegnati a vietare la vendita di veicoli a combustibili fossili nei prossimi anni al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Mentre diverse importanti case automobilistiche hanno annunciato che smetteranno di produrli del tutto a favore delle auto elettriche. Gli Stati Uniti e la Cina, che rappresentano i due maggiori mercati automobilistici, mirano a vendere veicoli a emissioni zero al 100% entro il 2040, come già dichiarato da Regno Unito e all’Europa.

Nonostante tutti questi obiettivi e le premesse positive, solo il 4,6% delle auto vendute negli Stati Uniti nel 2021 erano auto elettriche, secondo i dati del Bureau of Labor Statistics degli USA. Dunque, c’è davvero tanta strada da fare. Nel Regno Unito, invece, un recente aumento delle vendite di auto elettriche ha portato al superamento, per la prima volta, delle vendite di nuove auto diesel dello scorso anno.