ASUS ROG Zephyrus G14 (2023) è disponibile da oggi in Italia, il nuovo laptop per il gaming con le migliori specifiche tecniche del momento, mantenendo però un forte accento sulla portabilità, è finalmente in vendita sul nostro territorio.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un processore AMD Ryzen 9 7940Hs di 13esima generazione (8 core e 16 thread), affiancato da una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop con un TGP massimo di 125W, senza dimenticarsi del supporto a DLSS 3 e NVIDIA Advanced Optimus, il top del top per quanto riguarda il mondo gaming, in modo da poter avviare qualsiasi titolo, senza tearing o rallentamenti.

Il display è un bellissimo Nebula HDR da 14 pollici, con frequenza di aggiornamento a 165Hz, copertura al 100% della gamma dinamica DCI-P3 e luminosità di picco di 500 nit (oltre al supporto all’HDR e rapporto d’aspetto 16:10). Il tutto è concentrato in uno chassis estremamente compatto e robusto, che punta su un ottimo sistema di raffreddamento a camera di vapore, senza riduzione dai prestazioni e silenziosità massima (si può attivare la modalità Silenziosa con la quale si spengono le ventole e la dissipazione è passiva).

ASUS ROG Zephyrus G14 (2023) – la disponibilità

L’audio è surround a 5.1.2 canali con supporto al Dolby Atmos, riesce a raggiungere un volume 1,78 volte maggiore della generazione precedente. La tastiera ha un layout ispirato direttamente ai desktop, con la possibilità di personalizzare i tasti di scelta rapida e design ErgoLift per una digitazione ancora più confortevole.

La connettività fisica è infine abbastanza completa, troviamo due porte USB type-C, una con power delivery e DisplayPort 1.4, a cui si aggiungono due porte USB 3.2 di tipo-A ed un lettore microSD.

Il prezzo di listino è di 2449 euro, può essere acquistato da oggi sull’ASUS eshop.