Amazon diventa un gestore mobile virtuale, trattative avviate negli USA

Dopo aver catturato l’attenzione degli utenti di tutto il mondo per quanto riguarda le vendite online, Amazon sta cercando di espandere e diversificare il suo business. Il colosso del mondo e-commerce che negli ultimi anni ha mostrato novità eccezionali, questa volta si dice determinato ad entrare nel settore della telefonia mobile. Il suo obiettivo sarebbe quello di offrire dei servizi con costi molto bassi, i quali prevedono un costo massimo di 10 dollari al mese.

Esatto, si parla di dollari visto che in questo momento le trattative sono state avanzate negli Stati Uniti. L’obiettivo di Amazon sarà quello di intavolare un discorso con i più grandi operatori che sono Verizon, AT&T e T-Mobile.

Quanto pare ci sarebbero stati già dei discorsi, i quali andrebbero avanti da circa due mesi.

Amazon vuole diventare un gestore mobile virtuale, ma non sembra così facile

I discorsi con gestori del genere sono fondamentali, visto che Amazon vuole diventare un gestore virtuale. Per acquisire tale status, bisogna appoggiarsi ad un’azienda già radicata sul territorio, proprio come lo sono le tre citate in alto.

Sembra che Verizon e T-Mobile siano disposte ancora a parlare, mentre AT&T avrebbe lasciato naufragare la trattativa.

Per il momento non pervengono notizie da parte dei vertici di Amazon, con la risposta da parte della portavoce Maggie Sivon che è stata tutt’altro che mirata:

“Siamo costantemente in esplorazione in merito all’aggiunta di nuovi vantaggi da attribuire ai membri Prime, ma almeno per il momento non abbiamo in programma di integrare il wireless“.

Come andrà a finire lo sapremo solo nei prossimi mesi, ma con una sola certezza: Amazon vuole espandersi sempre di più.