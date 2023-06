Ieri, 7 Giugno 2023, l’operatore virtuale 1Mobile celebra il suo 16° anniversario dal debutto sul mercato italiano. Originariamente lanciato con il marchio Carrefour UNO Mobile nel 2007, 1Mobile è stato tra i primi operatori telefonici virtuali a entrare nel mercato italiano. Nel 2012, l’azienda ha deciso di proseguire il suo percorso in modo indipendente, adottando il marchio attuale.

1Mobile: la storia dell’operatore dal debutto

Inizialmente, 1Mobile si rivolgeva principalmente alle comunità straniere presenti in Italia, offrendo tariffe agevolate per le chiamate internazionali. Negli ultimi anni, tuttavia, l’operatore virtuale ha ampliato la sua offerta, proponendo diverse offerte con bundle di minuti, SMS e Giga per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti.

Dal 17 Settembre 2018, 1Mobile ha attivato la navigazione su rete 4G LTE di Vodafone, offrendo velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload a tutti i suoi clienti. Inoltre, dal 27 Ottobre 2020, 1Mobile ha reso disponibile la tecnologia VoLTE, permettendo di effettuare e ricevere chiamate anche sotto rete 4G.

Il 13 Marzo 2023, 1Mobile ha lanciato un’operazione di rebranding, introducendo un nuovo sito web, un nuovo logo e un nuovo payoff. L’operatore virtuale ha anche rinnovato la sua app per dispositivi mobili, introducendo una nuova grafica e nuove funzionalità, tra cui il video riconoscimento per l’attivazione online di una nuova SIM.

In una recente intervista, l’Amministratore Delegato Antonio Cortina ha dichiarato che l’obiettivo di 1Mobile nel medio-lungo termine sarà quello di mantenere il trend di crescita costante del numero di clienti che l’operatore afferma di aver avuto negli ultimi anni, fidelizzando ancora di più la clientela. Inoltre, Cortina ha rivelato che sono in corso discussioni con Vodafone per l’accesso alla rete 5G.