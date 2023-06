WhatsApp si sta aggiornando con tante novità che faranno felici gli utenti. Le feature inedite sono state avvistate all’interno dell’ultima versione beta caratterizzata dal numero di versione 2.23.12.13.

Al momento, questa versione è disponibile per gli utenti Android che hanno aderito al programma beta di WhatsApp attraverso il Google Play. Entrando maggiormente nello specifico, il nuovo aggiornamento introduce significativi cambiamenti alla tastiera oltre ad una funzionalità chiamata “Community Settings”.

Tuttavia, le novità non sembrano ancora attive per tutti gli utenti iscritti alla beta ma solo per alcuni utenti selezionati. In ogni caso, l’aggiornamento della tastiera è pensato per migliorare l’esperienza utente generale e facilitare l’interazione.

WhatsApp si aggiorna nella versione beta con novità alla tastiera e alla gestione delle Community, si vuole migliorare la user experience generale per tutti gli utenti

Ecco, quindi, che alcuni elementi sono stati riposizionati e resi più accessibili. Gli utenti potranno far scorrere la tastiera verso l’alto e accedere così ad una lista di emoji a schermo intero. Sarà più semplice utilizzare gli emoji e inviarli ai propri contatti, potendoli avere sempre a portata di mano. Inoltre, il team di WhatsApp ha anche modificato la posizione dei pulsanti dedicati alla condivisione dei media

La seconda funzionalità introdotta con la nuova beta è “Community Settings”. Grazie a questa novità, gli amministratori delle Community potranno avere maggiore controllo. Sarà possibile decidere quali utenti potranno aggiungere gruppi. In questo modo, le Comunità saranno maggiormente sotto controllo e potranno adattarsi alle esigenze di tutti i partecipanti.

Purtroppo non è chiaro quando queste funzionalità verranno rilasciati per tutti gli utenti. Non resta che attendere maggiori dettagli sulle novità di WhatsApp che certamente non tarderanno ad arrivare.