Samsung Galaxy F54 ufficiale in India, caratteristiche e prezzi

Nel corso degli ultimi mesi erano emersi in rete non pochi dettagli su un nuovi smartphone del noto colosso sudcoreano Samsung. Stiamo parlando del nuovo Samsung Galaxy F54 e quest’ultimo è stato finalmente svelato per il mercato indiano. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Samsung presenta ufficialmente in India il nuovo Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F54 è uno dei nuovi smartphone del noto colosso sudcoreano ed è stato annunciato in queste ore per il mercato indiano. Come suggerito anche dai rumors, questo smartphone può vantare la presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Lo smartphone ha anche un occhio di riguardo per il comparto fotografico. Sul retro, in particolare, troviamo infatti un sensore fotografico principale da 108 MP “No Shake” e quest’ultimo è dotato di diverse funzioni, tra cui Astrolapse e Nightography. Ad accompagnarlo troviamo poi due altri sensori, di cui un grandangolo da 8 MP e uno macro da 2 MP. L’autonomia è poi affidata ad una enorme batteria. La capienza è infatti addirittura di 6000 mah ed è presente il supporto alla ricarica rapida da 25W.

Le prestazioni sono poi affidate ad un processore realizzato da Samsung. Si tratta del soc Exynos 1380 con processo produttivo a 5 nm. Ad accompagnarlo sono presenti tagli di memoria comprendenti 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy F54 sarà disponibile all’acquisto per il momento per il mercato indiano ad un prezzo al cambio di circa 340 euro.