Ecco quali sono i social media che sono cresciuti di più nel 2023

Nel 2023, sono molti i social nuovi che pian piano stanno diventando sempre più popolari. Facebook è la piattaforma di social media più popolare per le persone di età superiore ai 25 anni, mentre Instagram, TikTok e YouTube sono i più popolari tra i 18-24 anni.

Ma ci sono altre piattaforme di social media in rapida crescita.

BeReal

BeReal ha visto una crescita del 313%, che è stato probabilmente alimentato dall’hype. Ma durerà?

La giovane piattaforma, che offre agli utenti l’opportunità di pubblicare una loro foto ovunque si trovino senza filtri durante alcune fasce orarie designate dall’app ogni giorno, è passata dall’essere utilizzata da circa lo 0,7% della popolazione al 2,8%, in crescita la maggior parte delle piattaforme social che abbiamo analizzato. Ma la vera storia è come è decollato con la Gen Z. L’utilizzo di questa fascia di età è passato dall’1% al 13% (un enorme aumento del 1.200%).

A causa del formato di BeReal, potrebbe anche non essere il canale o la community più accogliente per i marchi, poiché le persone si uniscono per vedere le versioni “reali” dei loro amici e mirano a utilizzare la piattaforma per amplificare l’autenticità e la connessione umana.

Twitch

Twitch regna ancora supremo come luogo dove andare per i video live di lunga durata.

Anche se potrebbe non sembrare un’ovvia piattaforma social poiché molte persone vi si recano per visualizzare i video anziché registrarli o interagire con essi, continua comunque a competere con altri canali social che hanno lanciato la funzione live.

L’utilizzo di Twitch è cresciuto del 29%, e la percentuale di consumatori totali che lo utilizza è in crescita del 9%.

Linkedin

La piattaforma per la ricerca del lavoro più popolare, tra maggio e gennaio LinkedIn è cresciuta del 20%.

TikTok

Nonostante le continue preoccupazioni normative di TikTok, le persone che hanno adorato la piattaforma a maggio sembrano rimanere nei solide.

Tra maggio e gennaio, l’utilizzo di TikTok è cresciuto del 16%. Osservando l’aumento generazionale, il numero di Boomer che ha utilizzato TikTok è cresciuto del 164%, dimostrando ancora una volta che stanno prendendo piede su molte tendenze e app virali della Gen Z.