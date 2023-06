Instagram, le funzioni nascoste che ancora non conoscevi

Instagram è una delle piattaforme di social media più popolari al mondo, con oltre un miliardo di utenti attivi ogni mese. Ma nonostante la sua popolarità, ci sono ancora molti trucchi e segreti che la maggior parte degli utenti non conosce. Questi possono aiutarti a migliorare e ad aumentare il tuo coinvolgimento per ottenere più follower.

Instagram: i segreti del social network

Uno dei trucchi più importanti per Instagram riguarda l’algoritmo della piattaforma. Recentemente, questa ha apportato delle modifiche che hanno avuto un impatto significativo su come i contenuti vengono visualizzati nel feed degli utenti. Ora, infatti sono proposti in base all’attività dell’utente, il che significa che i post che ricevono più interazioni (come like e commenti) hanno una maggiore probabilità di apparire nel feed.

Un altro trucco utile riguarda la qualità delle foto. Instagram è una piattaforma visiva, quindi la qualità delle tue foto è fondamentale. Le immagini di alta qualità tendono a ricevere più like e commenti, il che può aiutare a migliorare la visibilità del tuo profilo. Per post produrle puoi sempre utilizzare app di editing come VSCO, che offre una vasta gamma di filtri e strumenti di editing.

Il social offre anche la possibilità di nascondere gli hashtag nelle tue storie. Per chi non lo sapesse questi possono aiutare ad aumentare la visibilità dei tuoi post, ma allo stesso tempo possono rendere le tue storie meno attraenti. Per nasconderli, basta ridimensionarli e colorarli per farli combaciare con lo sfondo della tua storia.

Un altro trucco interessante riguarda l’uso dei video. Questi ultimi sono diventati sempre più popolari su Instagram, in parte perché tendono a coinvolgere di più gli utenti rispetto alle foto. Puoi sfruttare questa tendenza pubblicando più video sul tuo profilo. Inoltre, Instagram offre la possibilità di realizzare video live, che vengono notificati ai tuoi follower e appaiono in primo piano nel feed delle storie.

Infine c’è il calendario editoriale, che consiste nel pianificare in anticipo i post e pubblicarli quando i tuoi follower sono più attivi. Puoi utilizzare gli strumenti di analisi per scoprire quando i tuoi follower sono più attivi e programmare i tuoi post di conseguenza.