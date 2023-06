Un prodotto Xiaomi, più precisamente uno smartphone, viene proposto oggi ad un prezzo decisamente più basso del normale, permettendo così ai consumatori di raggiungere un livello di risparmio assolutamente inedito e di livello superiore al normale.

Gli acquisti, come al solito quando parliamo delle campagne promozionali di Esselunga, devono essere completati nei negozi fisici, ciò sta a significare che non è possibile affidarsi al sito ufficiale dell’azienda, ma sarà sempre strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, sul quale potete trovare le offerte Amazon in esclusiva ed anche i codici sconto gratis per i vostri acquisti.

Esselunga, ecco quali sono i prezzi da non perdere

Il prodotto su cui si basa interamente il volantino di casa Esselunga non è altro che il bellissimo Xiaomi Redmi Note 11, uno smartphone molto economico, che oggi viene proposto dall’azienda ad un prezzo fortemente ribassato, poiché costa solamente 169 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna, completamente no brand e con garanzia di 24 mesi.

Le specifiche tecniche del dispositivo, al netto di quanto appena indicato, sono comunque molto interessanti, se considerate che parliamo di un prodotto con processore Qualcomm Snapdragon 680, accoppiato con 4GB di RAM, una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel, la ricarica rapida a 33 watt per la batteria da 5000mAh, terminando con sistema operativo Android 13 (e personalizzazione grafica MIUI), nonché un ampio display da 6,43 pollici di diagonale. Disponibile solamente nella colorazione indicata, il prodotto può essere acquistato fino al termine della giornata odierna, salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili.