Ecco quali sono le principali truffe su WhatsApp nel 2023 e come evitarle

Se c’è un’app di messaggistica che i truffatori possono facilmente sfruttare per rubare i tuoi soldi e la tua identità, è WhatsApp. Con oltre due miliardi di utenti attivi mensilmente, WhatsApp è diventata una piattaforma popolare per i truffatori di tutto il mondo.

In questa guida, elencheremo le truffe più di tendenza, come funzionano e cosa puoi fare per evitarle.

La truffa che imita tua madre o tuo padre

Questa truffa è un classico attacco di ingegneria sociale estremamente facile da orchestrare. Coinvolge i truffatori che impersonano il figlio di una vittima e chiedono denaro. Genitori ignari vengono indotti con l’inganno a trasferire fondi sul conto bancario di un truffatore.

‍Come si svolge: il bersaglio riceve un messaggio WhatsApp da un numero sconosciuto che afferma di provenire dal proprio figlio.

Il truffatore racconta una storia convincente per giustificare questo nuovo numero. In altre varianti di questa storia, il truffatore potrebbe affermare di essere stato bloccato fuori dalla sua app di mobile banking.

Inoltre, il truffatore insiste sul fatto che hanno urgente bisogno di denaro e quindi invia le coordinate bancarie per un trasferimento. Una volta che la vittima invia i soldi, il truffatore scompare.

Richieste ad amici o persone care

In questa truffa, i truffatori si fingono amici o cari della vittima e affermano di aver bisogno di aiuto immediato. Ma quello che vogliono veramente è il tuo codice di verifica WhatsApp a sei cifre, informazioni personali o denaro.

I truffatori in genere utilizzano uno dei due metodi per portare a termine questa truffa: