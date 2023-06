Cosa fare quando Whatsapp non funziona e non riesce ad aprirsi

Ci possono essere diversi motivi per cui WhatsApp a volte non funziona. Per fortuna, sono problemi che si risolvono relativamente rapidamente la maggior parte delle volte. Se l’app si arresta in modo anomalo, non puoi inviare messaggi o riscontri altri problemi, segui i suggerimenti di seguito per ripristinare il corretto funzionamento dell’app.

Diamo sempre la colpa ai nostri dispositivi quando qualcosa non funziona, ma forse il problema non è lo smartphone. Il motivo per cui WhatsApp non funziona potrebbe essere che il servizio non funziona.

Un modo semplice per vedere se il problema è WhatsApp stesso è provare a utilizzare qualsiasi altra app o browser. Se tutto il resto funziona, è probabile che i server di siano il problema. Puoi anche utilizzare strumenti online come il sito Down Detector.

Questo servizio ti farà sapere se ci sono problemi con WhatsApp stesso. Se non funziona, tutto ciò che puoi fare è attendere fino al ripristino del servizio.

Chiudere e riaprire l’applicazione

Se invece il problema potrebbe essere l’app, una semplice soluzione che puoi provare è semplicemente chiudere e riaprire il software. Potrebbe anche essere utile disconnettersi e riconnettersi. Questo dovrebbe eliminare i fastidiosi bug e rimettere a posto tutti gli ingranaggi.

Già che ci sei, potresti anche voler disinstallare e reinstallare WhatsApp. Ciò gli conferisce un ripristino molto più pulito rispetto alla semplice chiusura.

Come disinstallare un’app Android:

Tocca e tieni premuta l’app WhatsApp nella schermata iniziale o nel cassetto delle app.

Seleziona Informazioni sull’app.

Premi Disinstalla.

Confermare selezionando OK.

Come disinstallare un’app per iPhone: