Bitcoin, tutto ciò che devi sapere sul Mining

Il mining di Bitcoin è un processo che richiede una notevole quantità di energia elettrica e potenza di calcolo. Questo processo, che è fondamentale per l’esistenza del Bit come valuta decentralizzata, comporta la verifica delle transazioni e la loro registrazione sulla blockchain attraverso la risoluzione di algoritmi complessi. Questo fa parte del meccanismo di consenso proof of work, che mira ad aggiungere un nuovo blocco ogni 10 minuti.

Bitcoin: cos’è il mining e a cosa serve

Le macchine per il mining di Bitcoin utilizzano circuiti integrati specifici per le applicazioni (ASIC) programmati appositamente per il mining di Bitcoin. Questi impianti dedicati generano possibili risposte alle equazioni dei blocchi a circa 100 trilioni di hash al secondo.

Il mining di Bitcoin è solitamente un’attività commerciale su larga scala svolta da aziende che utilizzano data center con server appositamente costruiti. Queste società, note come mining farm, sono spesso situate in prossimità di fonti energetiche come dighe, pozzi di petrolio e gas, centrali solari o fonti geotermiche.

Il mining di Bitcoin a casa è possibile, ma richiede un investimento significativo in termini di hardware e costi energetici. Inoltre, gli ASIC sono molto rumorosi e, se non adeguatamente raffreddati, possono surriscaldarsi. Per valutare il potenziale di redditività, è possibile consultare un calcolatore di mining di Bitcoin online che tiene conto dei costi dell’elettricità, oltre che di altri fattori.

Un singolo miner può impiegare molto tempo per estrarre un Bitcoin. Per questo motivo, la maggior parte dei miner lavora insieme come parte di un pool di mining. Far parte di un pool significa combinare il tasso di hash con il miglioramento delle probabilità di risolvere un blocco sulla blockchain.