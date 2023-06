Xbox, nuovo controller Starfield Edition avvistato dal vivo

Il colosso americano Microsoft ha da sempre proposto svariate versioni del controller della sua console da gaming Xbox. Una delle prossime a dover arrivare, è la versione denominata Starfield. Di quest’ultima se ne è parlato in rete da diverso tempo. Ora, però, il nuovo controller è stato avvistato in rete addirittura in una foto dal vivo. Ecco qui di seguito i dettagli.

Xbox, il nuovo controller nell’edizione Starfiled è stato avvistato dal vivo in una foto

A quanto pare il debutto ufficiale del prossimo controller per Xbox è più vicino di quanto sembra. Come già accennato in apertura, infatti, il nuovo controller in versione Starfield Edition è stato avvistato in rete. Ad avvistarlo, in particolare, è stata la nota catena americana Target.

The #Starfield controller has been spotted at Target. it will probably be soon available to buy! As early as next week 👀 pic.twitter.com/5lNAbkIJ4b — Odahfield (@Odah_SFA) June 5, 2023

Nello specifico, è stata pubblicata una foto dal vivo ritraente proprio la confezione di vendita del nuovo controller. Nella foto, è poi possibile scorgere anche altre versioni del controller per Xbox realizzato da Microsoft. Tutto ciò non fa quindi che indicarci un debutto ufficiale pressoché imminente.

Ricordiamo infatti che tra non molto si terrà l’evento di presentazione ufficiale del nuovo titolo a cui è ispirato il controller, Starfield, per l’appunto. L’evento si terrà ufficialmente fra pochissimi giorni, ovvero il prossimo 11 giugno 2023. Questo nuovo controller avrà quindi un look e delle colorazioni ispirate al nuovo videogioco in arrivo.

Insomma, sembra quindi ormai quasi tutto pronto per la presentazione ufficiale anche di questo nuovo controller. Ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni, il suo prezzo di vendita dovrebbe aggirarsi attorno ai 75€.