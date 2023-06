Battere la concorrenza facilmente? Questo è stato fatto in più occasioni, con delle opportunità di rientro che sono state ufficializzate più volte durante gli ultimi mesi. WindTRE ha dato quindi tutto il suo apporto alle persone che volevano rientrare, abbassando i prezzi e aumentando i contenuti. Potrebbe essere quindi questa la ricetta giusta per riuscire a mettere in difficoltà gli altri provider che potrebbero ritrovarsi a dover combattere contro un’azienda che fa della convenienza e della quantità le sue armi primarie.

A tal proposito, c’è da ricordare al pubblico che è nata una nuova offerta davvero vantaggiosa. Si tratta di una soluzione che fa capo alla linea GO, la quale questa volta si esprime al TOP. Queste parole potrebbero essere parte di una sorta di rebus, ma state per scoprire tutta la verità in merito.

WindTRE si mette contro Vodafone e TIM lanciando la promo da 150 giga in 4G+ a soli 5,99 € al mese

Dopo il lancio di tante nuove offerte da parte della concorrenza, anche WindTRE ha scelto di optare per una linea ben precisa. Questa verte sulla convenienza e sulla quantità, con un prezzo molto basso ogni mese e soprattutto con tanti minuti, messaggi e giga per la navigazione.

Le offerte della concorrenza non fanno paura a WindTRE che con la sua GO 150 TOP+ ha trovato il modo di attirare nuovi utenti. All’interno della promozione mobile in questo momento più famosa del web c’è davvero tutto, a partire da minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS. Ci sono inoltre 150 giga in 4G per navigare in internet. Il prezzo è di soli 5,99 € al mese per tutti.