WhatsApp sta pian piano integrando diverse novità per migliorare la piattaforma di messaggistica istantanea. L’obiettivo degli sviluppatori sembra essere ormai ben chiaro: rinnovare WhatsApp soprattutto dal punto di vista grafico. Il restyling sta andando avanti ormai da diversi mesi, con numerosi aggiornamenti che sono stati introdotti proprio a tal proposito.

L’applicazione più diffusa al mondo per quanto riguarda la messaggistica sta lavorando proprio ultimamente ad un nuovo aggiornamento, il quale piacerà di certo agli utenti. Soprattutto i più giovani lo accetteranno di buon grado, visto che riguarda le emoji ed un’esperienza di digitazione molto più rapida ed intuitiva. In basso tutte le info.

WhatsApp, ecco cosa cambia con il nuovo aggiornamento che a breve verrà lanciato ufficialmente

L’ultimo aggiornamento che riguarda WhatsApp nella versione beta riservata agli utenti Android, vede una grande novità. Questa migliora sensibilmente l’esperienza utente e riguarda più precisamente la tastiera.

Quest’ultima è stata ridisegnata, integrando al suo interno una barra riguardante le categorie delle emoji ancora più accessibile. L’intuitività aumenta nettamente, soprattutto visto l’obiettivo da parte degli sviluppatori di rinnovare l’applicazione in maniera generale. La funzione in questione è ovviamente ancora invisibile per tutti coloro che non fanno parte del programma beta. Per tutti quelli che volessero parteciparvi, bisogna iscriversi ed essere sicuri di aver scaricato la versione 2.23.12.8.

Ovviamente è un programma gratuito al quale tutti possono partecipare, per cui non ci sono limitazioni.

Per quanto riguarda l’aggiornamento della versione in pianta stabile, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. Ci saranno nuove informazioni in merito nei prossimi giorni.