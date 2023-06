Unieuro è sempre pronta a far sognare gli utenti, anche oggi ha deciso di mettere a disposizione di tutto il mondo un volantino veramente più unico che raro, la perfetta occasione per riuscire a spendere poco, ed allo stesso tempo godere di prodotti di altissima quaiità.

Il risparmio da Unieuro è di casa in ogni singolo negozio in Italia, ricordatevi infatti che tutti gli acquisti, ai prezzi effettivamente indicati, possono essere completati nei punti vendita ed anche sul sito ufficiale, stesse modalità e riduzioni, con l’aggiunta della spedizione a domicilio gratuita, solamente nel secondo caso (se gli ordini sono superiori ai 49 euro).

Unieuro è impazzita, oggi sono quasi gratis tanti prodotti

La campagna promozionale di Unieuro, intitolata originariamente SottoCosto e disponibile fino al 4 Giugno, è ancora valida, con scadenza fissata all’8 giugno, solamente sui prodotti con dicitura SottoPrezzo.

I dispositivi in promozione sono ad ogni molteplici, anche se nella maggior parte dei casi abbracciano la fascia intermedia della telefonia mobile. Più precisamente parliamo di Xiaomi 12 a 449 euro, Redmi Note 12 a 209 euro, Redmi 9C a 129 euro, Realme C33 a 139 euro, TCL 40Se in vendita a 169 euro, passando anche per Galaxy A14 a 15 euro, il bellissimo Galaxy S23 a soli 779 euro, Galaxy S22 a 499 euro, Galaxy Z Flip4 a 679 euro, Honor X8a a 179 euro, per finire con Oppo Reno8T a 299 euro.

Questi ed altri ancora sono disponibili per un periodo limitato solamente nei negozi e sul sito ufficiale.