Smartphone, così bisogna utilizzare la funzione di emergenza

La funzione SOS di emergenza incorporata negli smartphone è un elemento di sicurezza fondamentale che tutti gli utenti dovrebbero conoscere. Questa, disponibile su tutte le principali piattaforme mobili, consente di inviare rapidamente un segnale di soccorso ai servizi di emergenza e ai contatti fidati in caso di pericolo.

Smartphone: la funzione SOS sui vari dispositivi

Sull‘iPhone, la funzione SOS emergenze permette di contattare rapidamente i servizi di emergenza in qualsiasi paese ci si trovi, inviando contemporaneamente un messaggio di soccorso ai contatti preimpostati. Questi contatti possono essere impostati attraverso l’app Salute, selezionando l’immagine del profilo e poi “Cartella clinica“. Da qui, si può aggiungere uno o più contatti di emergenza. Inoltre, nelle impostazioni di SOS emergenze, è possibile attivare funzioni che permettono di avviare una chiamata di emergenza tenendo premuto un pulsante o premendo rapidamente uno dei pulsanti laterali per cinque volte di seguito.

Gli smartphone Samsung Galaxy offrono una funzione SOS simile, accessibile attraverso le Impostazioni e poi “Funzioni avanzate”. Questa invia un messaggio di richiesta di assistenza ai contatti di emergenza e permette di rintracciare la posizione dell’utente per 24 ore. È anche possibile configurare il telefono per inviare automaticamente una chiamata di emergenza dopo l’invio del messaggio SOS.

Per gli utenti di Google Pixel invece, la funzione SOS emergenze è incorporata nell’app Emergenze personali preinstallata. Questa funzione può essere attivata con cinque tocchi sul pulsante di accensione e può essere configurata per far scattare un suono di allarme ad alto volume, contattare i servizi di emergenza locali, condividere la posizione con i contatti di emergenza e registrare un video.