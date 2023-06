Samsung Scheda Micro SD in offerta su Amazon

Alcuni smartphone, purtroppo, non dispongono di una memoria espandibile e di conseguenza una volta riempita, è necessario eliminare alcuni file che occupano spazio.

Altri smartphone invece, si possono acquistare con una memoria “ridotta” e successivamente, una volta raggiunta la capienza massima, permettono di inserire una MicroSD per aumentare la memoria. La piattaforma Amazon propone una MicroSD Samsung in offerta.

Samsung Micro SD in offerta su Amazon

La Micro SD in offerta è il modello Evo Select appunto da 128 GB. Ottima per cellulari, smartphone, tablet, PC, action camera, droni e molto altro. Dispone di una velocità di lettura fino a 130 MB/s; le performance possono variare in base alla capacità. Fornita con 6 livelli di protezione: i vostri ricordi sono al sicuro da acqua, temperature estreme, raggi X, campi magnetici, cadute e usura.

Incluso nella confezione riceverete anche un adattatore SD compatibile con un’ampia gamma di dispositivi. Sulla piattaforma sono disponibili varia taglie, quella da 128 GB è scontata a 21.49 euro, quella da 64 GB costa 14.99 euro, troviamo poi quella da 256 GB al prezzo di 30.77 euro ed infine quella da 512 GB proposta a 55.34 euro.

Vi ricordo che Amazon permette di restituire i prodotti acquistati entro 30 giorni. Potete consultare, per il reso, la pagina d’aiuto della piattaforma. Ora, non vi resta che visitare il sito per decidere quale taglio di memoria fa al caso vostro.