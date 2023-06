Netflix, la piattaforma di streaming più scelta dagli utenti, sta subendo l’ennesimo calo ma la causa questa volta è soltanto interna. La scelta di impedire agli iscritti di condividere le credenziali del loro account non ha favorito l’apertura di ulteriori profili ma provocato un calo drastico degli iscritti e la conseguente vendita di account illegali sul dark web. Gli utenti, insoddisfatti della nuova soluzione “Nucleo domestico“, stanno abbandonando la piattaforma manifestando il loro malcontento nei confronti della nuova politica, che prevede il pagamento di un supplemento per ogni membro extra con il quale si condivide il profilo.

Nucleo domestico e utente extra: ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi servizi Netflix!

Il blocco della condivisione delle credenziali tra più utenti è stato gestito da Netflix tramite l’introduzione del concetto di Nucleo domestico. In sostanza, più utenti appartenenti allo stesso nucleo domestico, e quindi che vivono nello stesso luogo usufruendo della stessa connessione Internet, possono continuare a utilizzare un unico account senza andare incontro a costi aggiuntivi.

Invece, qualora si volesse condividere l’account con un utente che non appartiene al nucleo, sarà necessario far ricorso alla nuova funzione “Utente extra“, che prevede il pagamento di un supplemento per ogni utente aggiunto all’account. Il costo per la singola persona ammonta a 4,99 euro al mese, da sommare alla spesa prevista per il rinnovo dell’abbonamento. Anche in questo caso vi sono comunque dei limiti da rispettare. In base all’abbonamento attivato, Standard o Premium, sarà infatti possibile abbinare uno o massimo due utenti extra.