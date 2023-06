Netflix, tutte le serie TV in arrivo a giugno e le migliori 3 del momento

Netflix vanta al momento alcune serie TV eccezionali, le quali stanno riscuotendo un discreto successo.

Al primo posto ecco la serie TV con Arnold Schwarzenegger composta da 8 episodi. Il nome è “Fubar”. Al secondo posto c’è la serie TV spagnola “Il Silenzio“, mentre al terzo posto resiste ancora la serie “La Regina Carlotta“. In basso invece ci sono tutte le informazioni riguardo ai prossimi titoli in arrivo.

Netflix, queste sono le migliori serie TV che stanno arrivando a giugno: dovete solo godervele

Dopo aver notato come gli utenti siano ancora in gran confusione dopo essere stati privati della condivisione delle password, Netflix ha introdotto nuovi show. Proprio qui in basso infatti ci sono le due liste che comprendono sia le serie TV esclusive lanciate questo mese che i film.

Per quanto riguarda le serie, non può passare inosservata la sesta stagione del tanto atteso Black Mirror, serie antologica che ha fatto appassionare milioni di utenti in giro per il mondo.

In merito ai film, torna ufficialmente Tyler Rake con un sequel a base di fuochi d’artificio, come lo si attendeva.

Film in arrivo a giugno su Netflix

A BEAUTIFUL LIFE

TYLER RAKE 2

BLACK CLOVER: LA SPADA DELL’IMPERATORE MAGICO

DALLA MIA FINESTRA: AL DI LÀ DEL MARE

INUMBER NUMBER: L’ORO DI JOHANNESBURG

IL MORSO DEL CONIGLIO

ELDORADO – IL NIGHTCLUB ODIATO DAI NAZISTI

NIMONA

Serie TV in arrivo a giugno su Netflix