Un volantino davvero da pazzi vi attende proprio in questi giorni da Lidl, finalmente è possibile pensare di spendere decisamente poco sui vari prodotti aggiunti al proprio carrello, raggiungendo un livello di risparmio assolutamente inedito.

Gli utenti che oggi si ritrovano a voler acquistare la tecnologia da Lidl, devono comunque ricordare che il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole a tutti i consumatori che vogliono avere un risparmio più unico che raro, anche rinunciando in parte alla qualità della tecnologia aggiunta al proprio carrello. Tutti gli acquisti, come era lecito immaginarsi, sono da completare in esclusiva assoluta nei negozi fisici.

Lidl, quali sono i prodotti in offerta

Il nuovo volantino Lidl, che ricordiamo essere attivo solamente questa settimana, è letteralmente pervaso da sconti decisamente speciali, con prezzi che vanno da un minimo di 12 euro, fino ad un massimo di 35 euro, parlando solamente della tecnologia.

Il focus è mirato sulla nuova collezione firmata da Rita Ora, il giusto mix di prodotti per il benessere, che punta così ad avvicinare il più possibile le acquirenti, con una piastra per capelli, spazzola lisciante, multistyler, asciugacapelli o spazzola rotante, rispettivamente tutte in promozione entro i 29 euro.

Volendo invece cercare di risparmiare al massimo, la scelta può ricadere assolutamente sul dispositivo essenziale per facilitare la pulizia dei pori del proprio viso, infatti costa solamente 12,99 euro ed è molto utile per la cura del benessere facciale. Tutti gli altri sconti sono raccolti nelle pagine sottostanti.