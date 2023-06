Kepmem Chiavetta USB 8GB 10 Pezzi in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi le chiavette USB sono molto utilizzate in tutto il mondo per trasferire file, foto, video e molto altro. Ormai i CD e i floppy disk sono stati superati alla grande.

Esistono chiavette USB di diversi tipi e modelli, di diverse taglie di Giga e di qualsiasi colore. Sulla piattaforma Amazon troviamo in offerta un pack di 10 chiavette USB. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Pack di 10 chiavette USB in offerta su Amazon

Questo pack potrebbe tornare molto utile agli utenti che dispongono di un’azienda, di un negozio, che potrebbero aver bisogno di archiviare vari tipi di file su chiavette differenti per non fare confusione. Le chiavette in questione hanno una capacità totale di 80 GB (8GB per chiavetta) e permettono di connettersi al computer. Si consiglia di formattare le unità come exFAT o NTFS quando si trasferiscono file di dimensioni superiori a 4 GB.

Non è necessario installare alcun software. Basta collegare il dispositivo alla porta USB del computer o di altri dispositivi ed utilizzarlo. La penna USB portatile da 8 Giga è adatta per archiviare, trasferire e condividere dati digitali per lavoro, scuola, affari, uso quotidiano o viaggi. Come musica, foto, documenti, film, immagini, programmi, disegni ecc. Carica file in modo efficiente in ufficio, in famiglia, ai clienti, agli amici e tra le macchine.

Chiavetta USB con cover in alluminio girevole a 360° per proteggere il connettore USB. Il foro dell’occhiello che può essere facilmente attaccato al portachiavi, allo zaino, al cordino. Il pack da 10 chiavette USB da 8 GB ciascuna è proposto a 30.99 euro. Visitate il link per maggiori dettagli.