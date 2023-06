Intesa Sanpaolo: comunicazione urgente in arrivo a tutti i clienti

Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente connesso al mondo del web deve prestare attenzione è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica fraudolenta infatti colpisce con cadenza continua tutti gli utenti connessi a internet nel tentativo di sottrarre loro dati sensibili da sfruttare a proprio vantaggio, ovviamente i preferiti sono quelli bancari per poter vilare i conti correnti.

Il phishing è una nota pratica fraudolenta che consiste nel trarre in inganno la vittima attraverso delle comunicazioni fasulle che vengono spacciate per legittime sfruttando il nome di alcuni enti autorevoli, utilizzati per indurre la vittima a credere in ciò che legge per portarla a fare determinate azioni specifiche.

Nel dettaglio il corpo testo contiene al suo interno avvisi di situazioni da risolvere con urgenza con spesso delle istruzioni per portare il malcapitato ad effettuare accessi presso link esterni oppure scaricare allegati dannosi per il proprio PC.

Phishing Intesa Sanpaolo

La mail di phishing che sta colpendo i clienti di Intesa Sanpaolo ribadisce perfettamente tutti questi concetti, quest’ultima avvisa la vittima delle necessità di aggiornare i propri dati per attivare il nuovo sistema di sicurezza ed evitare così il blocco della carta di credito.

Si invita la vittima dunque a cliccare presso un link esterno presente nella mail, tale link rimanda però alla pagina di phishing vera e propria che consente ai truffatori di copiare i dati non appena inseriti e sfruttarli a proprio piacimento ed ovviamente per derubare la vittima.

Per evitare qualsiasi tipo di problema il consiglio da seguire è quello di cestinare la mail non appena riconosciuta.