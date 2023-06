Iliad, la compagnia telefonica francese nata a Parigi nel 1990, inizia una nuovissima ed importante collaborazione con la banca Intesa San Paolo, grazie alla quale gli utenti del noto operatore telefonico potranno gestire le ricariche della propria Sim e del proprio piano di offerte direttamente dal portale della banca.

Questo connubio tra Iliad e Intesa San Paolo costituisce un evento molto importante, un grande passo avanti per la storia delle compagnie telefoniche, in quanto, la possibilità di potersi rivolgere alla propria banca per effettuare una ricarica telefonica non aumenta solamente le possibilità e la scelta di opzioni disponibili per gli utenti.

Essa offre un maggior senso di fiducia e sicurezza da parte dei clienti stessi, in quanto la possibilità di avvalersi di servizi della propria banca rende i clienti più tutelati, certi di un servizio maggiormente efficiente e di qualità.

Iliad, ricarica la tua SIM dal portale della tua banca

Per effettuare la propria ricarica Iliad non è assolutamente necessario doversi recare fisicamente in banca, in quanto il procedimento può avvenire direttamente sull’applicazione online, e accedendo alla sezione home banking della propria banca.

Se si è clienti dell’Impresa San Paolo e si intende effettuare una ricarica telefonica Iliad direttamente dall’applicazione Mobile, farlo è davvero molto semplice e veloce:

Accedere all’app SanPaolo Mobile ;

; Cliccare sulla sezione “ Ricariche ” e selezionare Iliad come operatore;

” e selezionare Iliad come operatore; Inserire numero di telefono e l’importo che si intende caricare;

Dopo un’ulteriore verifica dei dati inseriti basta inviare la richiesta e la ricarica del proprio cellulare avverrà in pochissimi istanti, seguita da un SMS di conferma.

Al fine di rendere più popolare questa funzione, l’Impresa San Paolo si è impegnata a fornire a coloro che decidono di utilizzare il portale della banca per la loro ricarica Iliad, uno sconto di listino aggiuntivo applicabile al piano e all’offerta telefonica scelto.