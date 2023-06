Iliad batte TIM con la nuova Flash 200, prezzo e contenuti

Unitamente a quella che è l’offerta in fibra ottica, la nuova promo mobile di Iliad sta riuscendo a dominare da diverse settimane. Il merito è da attribuire sicuramente ai prezzi molto bassi ma soprattutto ai contenuti, estremamente interessanti dal punto di vista degli utenti.

Effettivamente risulta molto invitante scoprire un’offerta che costi poco ogni mese e che includa al suo interno tutto quello che si desidera. Iliad vuole proprio questo, ovvero riempire i suoi utenti di contenuti, concedendo loro la possibilità di pagare molto meno rispetto a quello che prevedono gli altri gestori.

Tutto ciò è possibile scegliendo un’offerta come la nuova Flash 200, la quale è di gran lunga la promozione mobile migliore del momento. A testimoniare sono gli utenti che già in passato erano riusciti a sottoscriverla, i quali oggi possono consigliare a coloro che non la scelsero di farlo immediatamente.

Iliad: l’offerta migliore è la Flash 200, consente di accedere anche alla fibra pagando di meno

All’interno della promo gli utenti possono trovare minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi sul territorio italiano, oltre a 200 giga da utilizzare per la navigazione sul web. In più Iliad regala il 5G a tutti, includendolo nel prezzo di 9,99 € al mese per sempre.

Coloro che scelgono questa offerta, potranno beneficiare anche di un’altra situazione. Avendo una promo pagata 9,99 € al mese, gli utenti Iliad possono scegliere anche la promo in fibra ottica. Questa costerà 19,99 € in promozione, ma solo ed esclusivamente per chi ha una promo mobile come la Flash 200. Ora la scelta sta a voi, ma sarà difficile sbagliare.