hoMobile è l’operatore lowcost di Vodafone Mobile, che fa il suo ingresso nel mercato della telefonia italiana il 23 Gennaio 2017.

L’ingresso di hoMobile tra le compagnie telefoniche rappresenza un grande passo in avanti per il settore, in quanto l’operatore ha da sempre offerto ai suoi fruitori la possibilità di accedere a promozioni convenienti e innovativi a prezzi davvero molto ridotti.

E’ proprio rimanendo fedele a questa caratteristica che la hoMobile si prepara a lanciare la sua nuovissima offerta per la telefonia mobile.

hoMobile l’offerta imperdibile di 200 Gb

L’offerta della hoMobile risulta essere molto conveniente per coloro che, per esigenze personali o professionali, si ritrovano a dover consumare il proprio traffico internet, riducendo sostanzialmente la disponibilità di Giga a fine mese.

Ad un prezzo di 9.99 euro al mese, la ho mobile propone ai suoi utenti la seguente offerta:

200 Gb di traffico dati;

di traffico dati; Chiamate ed SMS illimitati ;

; Ottima velocità di connessione in 4G;

Prezzo bloccato per sempre, ovvero l’offerta non subirà una variazione di prezzo in futuro, rispetto a quanto accade per alcune promozioni di altre compagnie telefoniche;

per sempre, ovvero l’offerta non subirà una variazione di prezzo in futuro, rispetto a quanto accade per alcune promozioni di altre compagnie telefoniche; Trasparenza e assistenza continua dell’operatore verso i propri clienti.

La trasparenza dei servizi offerti è da sempre stata una delle peculiarità cui l’operatore telefonico cerca di restare più fedele, cosicchè l’utente sappia che, malgrado la grande convenienza delle promo offerte, egli potrà godere comunque di un’assistenza di qualità e di tutte le informazioni utili e importanti relative alle sue promo attive.

Se si ha intenzione di aderire alla promozione, la hoMobile raccomanda i suoi utenti o futuri clienti, di accedervi il più in fretta possibile, in quanto la promo ha una nel tempo e potrebbe non essere più disponibile da un momento all’altro.