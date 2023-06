Euronics rinnova la propria sfida nei confronti delle altre rivali del settore, con il lancio di uno specifico volantino di ottimo livello, al cui interno gli utenti possono davvero scovare occasioni per tutti i gusti, tra cui troviamo anche prezzi decisamente più bassi del normale.

Tutti i prezzi elencati nell’articolo sono da considerarsi disponibili solamente nei negozi fisici in Italia, ciò sta a significare che ogni acquisto deve essere completato recandosi personalmente presso gli stessi, salvo indicazioni differenti. Come al solito, del resto, potrebbero essere presenti piccole differenze in relazione al socio di appartenenza.

Non perdetevi le offerte Amazon, le potete avere solo in esclusiva sul canale Telegram di TecnoAndroid, al seguente link speciale.

Euronics, le nuove offerte sono le migliori in circolazione

Ultimi giorni di validità per una delle migliori campagne promozionali del periodo, gli utenti si ritrovano ad avere l’occasione perfetta per accedere ai top di gamma, riuscendo nel contempo a spendere decisamente meno del solito. Tra i prodotti maggiormente in voga nel periodo non possiamo che elencare il bellissimo Samsung Galaxy S23+, top assoluto che gli utenti possono avere con un esborso finale di 1099 euro.

Chiaramente sono disponibili anche tanti altri prodotti a prezzi decisamente più scontati, quali possono essere Samsung Galaxy A23, oppure anche Honor Magic5 Lite, Xiaomi Redmi 10C, Oppo Reno 8T, o diversi dispositivi di casa Xiaomi, tutti proposti ad un prezzo che comunque non supera i 500 euro.

Il volantino Euronics, lo ricordiamo, scadrà precisamente il 7 giugno, per questo motivo dovete velocizzare al massimo la scelta, avete ancora pochissimo tempo a disposizione per completare l’acquisto.