Ecco le 4 invenzioni più strane degli ultimi 10 anni, alcune non hanno davvero senso

Col passare del tempo abbiamo visto l’ascesa di invenzioni e prodotti fantastici. Dal primo iPhone, alla creazione di una valuta digitale e alle auto a guida autonoma.

Ma ci sono alcune invenzioni che meritano un riconoscimento per essere sia innovative che estremamente strane.

Slugbot

Lumache che distruggono il tuo giardino? Questa intelligenza artificiale del California Institute of Technology ha debuttato nel 2001 e ha promesso di strisciare sul terreno alla ricerca di lumache usando una luce. Quando ne individua una, la raccoglie e la immagazzina. I batteri all’interno di Slugbot “digerivano” le lumache, che sarebbero poi state utilizzate come fonte di energia organica per la macchina.

Abbigliamento fatto con il latte

Hai mai guardato un bicchiere di latte chiedendoti quante magliette potresti ricavarne? Lo ha fatto la stilista tedesca Anke Domaske. Nel 2011, ha presentato un tessuto chiamato QMilch, realizzato con la proteina della caseina presente nel latte. (Altri tessuti a base di latte usavano prodotti chimici.) Il latte in polvere essiccato viene riscaldato ed esce in fili di iarda. Un vestito ha utilizzato circa sei litri di latte. La start-up Mi Terro ha anche introdotto l’abbigliamento nel 2019.

Il tostapane per selfie

Il toast semplice ormai è fuori moda. Per ravvivarlo, il tostapane della Vermont Novelty Toaster Corporation rilasciato nel 2014 utilizza una foto del tuo viso impressa su una speciale piastra metallica. Il risultato è un toast perfettamente croccante che puoi usare per imburrarti.

Bikini fatti di pelle di pesce

Questo abbigliamento da spiaggia introdotto nel 2003 è realizzato con pelle di salmone conciata e tinta che altrimenti sarebbe diventata mangime per polli. La società Skini di Londra li ha venduti per oltre 300 euro.