Ecco 3 app gratis sul Play Store da scaricare assolutamente nel 2023

Se stai cercando alcune delle migliori app Android gratuite che puoi trovare sul Google Play Store, questa è la strada giusta.

Nel 2023 infatti sono diventate molto popolari alcune app che prima risultavano essere a pagamento. Ecco alcune che puoi subito scaricare senza pagare nulla.

Niagara Launcher

Se stai cercando un nuovo modo di vivere la schermata iniziale del tuo telefono Android, scarica questo Launcher. Evita il tradizionale paradigma del cassetto delle app, optando invece per un gruppo minimalista di preferiti con un elenco alfabetico come sostituzione del menù. Il risultato finale è un aspetto pulito con gesti intuitivi per la navigazione.

Luna +

Al di fuori delle app Amazon Kindle e Barnes & Noble Nook, il miglior lettore di ebook in assoluto su Android è Moon+ Reader. È un’app fantastica e contiene centinaia di ebook (ottenuti principalmente tramite Humble Bundle).

In poche parole, Moon+ Reader è in grado di gestire qualsiasi formato, come EPUB e MOBI. Ci sono un sacco di modi per personalizzarlo a tuo piacimento, come l’interlinea, la scala dei caratteri, i temi e molto altro ancora. Ha una libreria fantastica e facile da usare e puoi connettere molte librerie online.

Notion Labs

Notion mira a essere il tuo centro per la produttività a lavoro, e consente agli utenti di creare aree di lavoro private o condivise personalizzate. Puoi aggiungere “blocchi” versatili che possono agire come frammenti di testo, segnalibri, immagini, collegamenti di commutazione, file, frammenti di codice, sezioni di discussione e altro.

Questo approccio significa che puoi personalizzare facilmente il tuo spazio di lavoro e puoi comunque trascinare e rilasciare singoli blocchi di contenuto dove ti servono senza interrompere un intero documento. Che tu stia prendendo appunti, sgranocchiando fogli di calcolo o costruendo una lavagna Kanban, i potenti elementi costitutivi di Notion rendono le cose un gioco da ragazzi da configurare.

La versione gratuita di Notion ti consente di salvare e sincronizzare fino a 1.000 blocchi di contenuti, mentre i piani di abbonamento premium rimuovono tale limite di contenuto e aggiungono strumenti di amministrazione, impostazioni di autorizzazione e altre funzionalità.