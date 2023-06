WindTRE, la GO 150 TOP+ con tutto illimitato a 5 euro

Ogni gestore che riesce a pubblicare delle nuove offerte sul suo sito ufficiale, sa che la concorrenza non dorme mai e che in ogni modo proverà a portargli via degli utenti. Questo accade tutti i giorni, con alcune realtà che sono diventate delle vere e proprie certezze. Tra queste ci sono i gestori virtuali che nel mondo della telefonia mobile italiana stanno dettando legge anche a discapito di provider molto famosi da diversi anni a questa parte. Per questa motivazione, sono davvero tante le aziende che, per evitare di perdere troppi utenti, hanno deciso di rubarne degli altri ai gestori concorrenti. Tra i più blasonati ad occuparsi di tutto questo ci sta pensando WindTRE, gestore che con la fusione riuscì ad unire una grossa fetta di utenti all’altra. In questo modo sono diventati chiari i piani dell’operatore: battere la concorrenza su più fronti e soprattutto proporre delle offerte più vantaggiose.

WindTRE ha la promo definitiva: ecco per gli utenti l’opportunità di giugno con la GO 150 TOP+ con 150 giga in 4G+

Tutti hanno avuto la possibilità di notare le ultime offerte del mercato, ma quella di WindTRE sembra la migliore.

La nuova GO 150 TOP+ ha tutto ciò che occorre per risultare la promo vincente. A dimostrarlo sono i primi i contenuti che si manifestano con minuti senza limiti verso tutti i provider e 200 SMS verso tutti. Quello che però stupisce è sicuramente la connessione ad Internet, la quale si presenta alla grande con 150 giga in 4G+. Il prezzo mensile è da capogiro: WindTRE offre tutto a 5,99 € al mese.