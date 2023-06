Whatsapp multato per la prima volta dalla Russia per non aver eliminato contenuti vietati

Giovedì un tribunale russo ha multato il servizio di messaggistica WhatsApp per tre milioni di rubli (circa 40.000 euro) per non aver eliminato contenuti vietati, la sua prima multa in Russia per quel reato.

La società madre di WhatsApp, Meta, è stata etichettata come organizzazione “estremista” da Mosca l’anno scorso, ma l’app di messaggistica che è molto popolare in Russia non ha mai subito sanzioni per non aver rimosso informazioni proibite.

Altri servizi Meta, Facebook e Instagram, ora vietati in Russia,, sono stati multati per i contenuti, così come Twitter e Google di Alphabet. WhatsApp, tuttavia, è stata precedentemente multata per il suo presunto rifiuto di rispettare la legge russa sui dati e di archiviare i dati degli utenti russi sui server nel paese.

L’agenzia di stampa RIA ha riferito che la multa di giovedì era dovuta al rifiuto di WhatsApp di rimuovere le informazioni sul farmaco Lyrica, la cui vendita e produzione sono vietate in Russia. Meta non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento al di fuori dell’orario lavorativo degli Stati Uniti.

Una situazione spinosa

Il tribunale ha anche multato la Wikimedia Foundation, proprietaria di Wikipedia, di tre milioni di rubli, per non aver rimosso quelle che la Russia considera “false informazioni” sulla campagna militare di Mosca in Ucraina.

Wikimedia non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. In precedenza ha affermato che le informazioni di cui le autorità russe si sono lamentate erano di buona provenienza e in linea con gli standard.

Mosca si è scontrata per anni con Big Tech su contenuti, censura, dati e rappresentanza locale nelle controversie che si sono intensificate dopo che la Russia ha inviato le sue forze armate in Ucraina il 24 febbraio 2022.