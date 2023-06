WhatsApp, i tre trucchi segreti ma indispensabili per tutti

Il mondo della messaggistica istantanea si è arricchito ulteriormente negli ultimi anni con delle funzionalità che hanno visto WhatsApp primeggiare. Ovviamente il bisogno era quello di lanciare delle nuove funzioni che potessero contrastare la grande risalita della rivale per eccellenza. Telegram ha infatti compiuto dei passi da gigante durante gli ultimi anni, raggiungendo un numero di utenti impressionante. Per questa motivazione WhatsApp ha accelerato, introducendo delle feature che hanno fatto felicissimi gli utenti.

Ora come ora il bisogno sembra sempre lo stesso, ovvero quello di produrre qualche novità, come dimostrano gli aggiornamenti al momento in fase di test. Più persone però ignorano un aspetto importante che è corrisposto dal web. Su internet infatti ci sono numerose funzionalità che possono essere legate a WhatsApp, tutte gratuite e soprattutto legali al 100% almeno per il momento.

WhatsApp possiede tante funzionalità ma ci sono dei trucchi al di fuori che possono tornarvi veramente utili

La prima funzione che gli utenti possono scaricare direttamente dal web prende il nome di Whats Tracker. È infatti questa è l’applicazione perfetta se volete spiare le persone conoscendo il momento esatto di accesso e di uscita da WhatsApp. Ogni volta che l’utente che state controllando deciderà di entrare, vi arriverà una notifica istantanea. A fine giornata ecco anche il report finale.

WAMR è invece l’app perfetta per recuperare tutti quei messaggi che spesso vengono cancellati prima che l’utente destinatario possa leggerli.

Si chiude con Unseen, applicazione perfetta che include al suo interno tutto quello che serve per leggere i messaggi fuori da WhatsApp. In questo modo non registrerete l’ultimo accesso e non risulterete mai online.