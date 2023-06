TEEHON Portafoglio versatile in offerta su Amazon

Uno degli accessori che non può mancare a nessuno è sicuramente il portafoglio. Che sia grande per le donne o piccolo per gli uomini, è difficile trovare una persona che può farne a meno.

A tal proposito, oggi vogliamo parlarvi di un portafoglio marca Teehon proposto in offerta sulla piattaforma di e-commerce Amazon. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Portafoglio Teehon in offerta su Amazon

Il portafoglio in questione dispone di ben 13 porta carte di credito, è realizzato in pelle in fibra di carbonio e resistente pelle in microfibra arancione per un look urbano. Con cuciture lisce e robuste, senza fili sciolti, il portafoglio in pelle è comodo al tatto che dona una sensazione di lusso garantendo un utilizzo duraturo. Scelta ideale per uomini che viaggiano, uomini d’affari, vivono all’estero o si godono le vacanze.

Ha delle dimensioni di 12,5 x10,5 x 1,9 cm ed è caratterizzato da una grana ricca per un aspetto materico, questo portafoglio da uomo offre 7 scomparti per carte, 4 scomparti nascosti per carte o ricevute, 2 scomparti per finestre, 2 scomparti per banconote e una tasca portamonete cerniera per tenere gli oggetti essenziali a portata di mano.

Ciascuno dei portafogli con RFID blocking da uomo è rivestito con protezione RFID per impedire l’acquisizione indesiderata di dati, segnali di blocco, come segnali di frequenza a 13,56 MHz da carte di credito, patenti di guida e ID. La promessa del produttore è di fornire un’ottima esperienza di acquisto. Potete trovare questo bellissimo portafoglio uomo al prezzo di 13.97 euro invece di 20.97 euro seguendo questo link.