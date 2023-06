SoundPEATS Engine 4: la recensione degli auricolari Bluetooth che non temono Samsung

In questi giorni abbiamo avuto la fortuna di testare i nuovissimi SoundPEATS Engine 4, degli auricolari bluetooth, dalle caratteristiche veramente interessanti e dalla qualità audio che ci ha lasciati davvero sorpresi.

SoundPEATS Engine 4 è un paio di auricolari wireless che promettono un’esperienza audio di alta qualità a un prezzo accessibile. Questi auricolari sono dotati di driver duali coassiali, connettività multipoint, supporto LDAC e una durata della batteria impressionante. Nonostante manchino di alcune funzionalità come la cancellazione del rumore attiva (ANC), la ricarica rapida e un’app più completa, gli Engine 4 offrono un suono convincente e una durata della batteria eccezionale che li rende una scelta eccellente per gli amanti della musica. Durante i nostri test soprattutto l’ascolto della musica tramite Spotify il suono è sembrato essere sempre molto pulito.

Contenuto della confezione

La confezione degli auricolari SoundPEATS Engine 4 è molto semplice e una volta aperta la scatola, si è accolti da un design pulito e minimalista che riflette l’estetica degli auricolari stessi. Il primo elemento che cattura la tua attenzione è la coppia di auricolari wireless, elegantemente posizionati all’interno del loro case di ricarica. Il case, con la sua finitura marrone metallica, emana un senso di qualità e robustezza.

Subito sotto il case, troviamo il cavo di ricarica USB Type-C. Questo cavo permette di ricaricare il case degli auricolari. La sua compatibilità con la maggior parte degli adattatori di alimentazione USB rende la ricarica un processo semplice e senza problemi.

Nascosto in un lato della scatola è presente il manuale utente. Infine, la scatola contiene tre coppie di eartips di diverse dimensioni. Questi eartips, facilmente intercambiabili, permettono di personalizzare il fit degli auricolari per garantire il massimo comfort e un isolamento acustico efficace.

Design e materiali

Gli auricolari SoundPEATS Engine 4 presentano un design elegante e minimalista. Il case di ricarica è di forma ovale, con un’esterno in un’attraente finitura marrone metallico. Il case è compatto e leggero e pesa solo 43 grammi, il che lo rende comodo da trasportare in tasca. Gli auricolari stessi hanno un design in-ear senza stelo, con un’area di controllo touch. Il design generale degli auricolari è molto bello, grazie alla combinazione di una finitura marrone metallica con un materiale grigio opaco, quasi gommato.

Specifiche tecniche

Gli auricolari SoundPEATS Engine 4 sono dotati di driver duali coassiali, con un woofer da 10mm e un tweeter da 6mm. Questi driver, insieme al supporto LDAC, permettono agli Engine 4 di offrire un’esperienza audio immersiva con una risposta in frequenza rapida. Gli auricolari supportano anche la connettività multipoint, che permette di collegare due dispositivi contemporaneamente. La durata della batteria è un altro punto di forza, con fino a 12,5 ore di riproduzione con una singola carica, che si estende fino a 43 ore con l’uso del case di ricarica.

Marca: SoundPEATS

Modello: Engine 4

Driver: Duali coassiali dinamici – Woofer da 10mm, Tweeter da 6mm

Chipset: WUQI WQ7033AR

Microfono: 4 microfoni con ENC

ANC: No

Codec: LDAC, AAC, SBC

Multipoint: Sì

Supporto App: Sì

Controllo del volume: Sì

Modalità gioco: Sì

Peso dell’auricolare: 6.3g

Dimensioni dell’auricolare: altezza 19.8mm, profondità circa 26.8mm

Peso totale del case e degli auricolari: 42.74g

Dimensioni del case: 61mm (larghezza) x 45mm (altezza) x 28mm (profondità)

Capacità di carica del case: 350mAh

Ricarica rapida: No

Ricarica wireless: No

Durata della batteria con un singolo utilizzo: Fino a 12.5 ore (AAC), fino a 8 ore (LDAC)

Durata della batteria con il case di ricarica: Fino a 43 ore

Portata del Bluetooth: 10m pubblicizzati

Bluetooth: Bluetooth® 5.3

Protocolli Bluetooth: BLE/ HFP 1.7/ A2DP 1.3/ AVRCP 1.5

Resistenza all’acqua: IPX4

Il test degli Engine 4

Audio

Gli Engine 4 utilizzano un woofer a membrana composita placcato in titanio da 10 mm e un tweeter da 6 mm. Insieme al supporto LDAC fino a 960k, ciò consente a SoundPEATS di offrire la loro esperienza audio più coinvolgente da quando hanno rilasciato gli H1 e H2. Gli Engine 4 vantano un subbasso potenziato che non è sovrastante.

Qualità delle chiamate

Le chiamate sugli Engine 4 sono molto buone. Ci sono 4 microfoni e un qualche tipo di algoritmo di riduzione del rumore ambientale che viene applicato, e questo è particolarmente evidente all’aperto dove il traffico e le folate di vento sono generalmente gestiti abbastanza bene. Il problema è che anche la voce è un po’ attenuata tanto che il nostro interlocutore potrebbe sentirci molto piano.

Funzionalità

Gli Engine 4 sono i primi auricolari SoundPEATS a presentare la connettività Multipoint. Non è abilitato per impostazione predefinita, ma se si accede attraverso la pagina di personalizzazione nell’app, si troverà un interruttore per la connessione del dispositivo dual. Abilitandolo, si collegherà ai due dispositivi più recenti a cui ti sei connesso dopo il riavvio. Non c’è una lista di dispositivi, infatti, dovrai cercare di ricordare quali erano quei dispositivi.

Durata della batteria

La durata della batteria degli auricolari SoundPEATS Engine 4 è uno dei loro punti di forza più notevoli. Questi auricolari offrono fino a 12,5 ore di riproduzione continua con una singola carica quando si utilizza il codec AAC. Questo significa che potresti ascoltare musica per più della metà di una giornata senza doverli ricaricare.

Tuttavia, se si utilizza il codec LDAC per una qualità del suono superiore, la durata della batteria si riduce a circa 8 ore con una singola carica. Questo è ancora impressionante, considerando che LDAC è un codec ad alta risoluzione che offre una qualità del suono superiore rispetto ad AAC.

Nel mio test, ho utilizzato gli auricolari al 70-80% del volume, che è un livello di ascolto piuttosto alto. Anche a questo livello di volume, sono riuscito a ottenere poco più di 7 ore di riproduzione continua utilizzando il codec LDAC. Questo è un risultato molto buono, soprattutto se si considera che molti auricolari sul mercato non riescono a raggiungere queste cifre quando si utilizza un codec ad alta risoluzione come LDAC.

Inoltre, il case di ricarica degli Engine 4 offre ulteriori cariche, estendendo la durata totale della batteria fino a 43 ore. Questo significa che potresti utilizzare gli auricolari per diversi giorni senza dover ricaricare il case.

In conclusione, la durata della batteria degli auricolari SoundPEATS Engine 4 è eccezionale, offrendo lunghe ore di riproduzione musicale e una comoda ricarica con il case. Che tu stia utilizzando il codec AAC o LDAC, questi auricolari ti garantiranno un’esperienza di ascolto prolungata senza interruzioni.

Prezzo

Gli auricolari SoundPEATS Engine 4 hanno un prezzo di listino di circa 69,99 €, me possono essere acquistati direttamente su Amazon. Considerando la qualità del suono, la durata della batteria e le funzionalità offerte, gli Engine 4 offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Conclusioni

In conclusione, gli auricolari SoundPEATS Engine 4 sono un’ottima scelta per chi cerca un’esperienza audio di alta qualità a un prezzo accessibile. Noi di Tecnoandroid.it ci sentiamo veramente di acquistarli visto anche il prezzo che è al di sotto di brand molto più blasonati.