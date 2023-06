SoundPEATS Air3 Deluxe in offerta su Amazon

Quasi tutti i giorni i possessori di uno smartphone utilizzano delle cuffiette per parlare al telefono, ascoltare la musica, guardare i social e molto altro.

Insomma le cuffiette Bluetooth fanno parte della vita di tutti noi e attualmente la piattaforma Amazon sta proponendo le cuffiette SoundPEATS Air3 Deluxe in offerta. Ecco tutti i dettagli.

Amazon propone le SoundPEATS Air3 Deluxe in offerta

Le cuffiette in questione sono disponibili a soli 39.98 euro invece di 57.99 euro con uno sconto del 31% nel colore nero, bianco, rosa e viola. Le cuffie Bluetooth Air3 Deluxe HS sono le prime cuffie semi-in-ear certificate Hi-Res al mondo. In combinazione con la tecnologia LDAC che supporta un’ampia gamma di frequenze fino a 20 Hz-40 kHz, una profondità di bit di 24 bit/96 kHz e una frequenza di campionamento, gli auricolari Bluetooth wireless Air3 Deluxe HS offrono una qualità del suono senza perdite con dettagli più ricchi.

La tecnologia di riduzione del rumore ambientale con doppio microfono riduce efficacemente l’80% del rumore esterno durante le chiamate. Anche in ambienti rumorosi, è garantita la qualità della voce e delle chiamate altamente intelligibile. Il sensore integrato nelle cuffie wireless può rilevare lo stato di usura quando si tolgono le cuffie senza fili per fare una pausa e le si indossa per riprendere.

L’app SoundPEATS offre il controllo completo della tua musica, come la regolazione del volume, l’equalizzazione adattiva, gli equalizzatori preimpostati, la modalità di gioco, il rilevamento in-ear e le impostazioni del suono. Le cuffie bluetooth wireless hanno adottato la tecnologia Bluetooth 5.2, rendendo la connessione più veloce, più stabile e più resistente alle interferenze. Per maggiori informazioni seguite il link.