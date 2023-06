Smartphone rari, il passato potrebbe tornare da un momento all’altro per farvi una sorpresa

Il mercato del vintage sta diventando sempre più popolare e lucrativo, e non solo per oggetti come monete, automobili, orologi e francobolli. Anche i vecchi cellulari stanno guadagnando valore, con alcuni modelli che ora valgono una fortuna rispetto al loro prezzo d'acquisto originale.